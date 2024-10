Nowa autobiografia papieża Franciszka ukaże się w styczniu  

"Jest to pierwsza autobiografia papieża za jego życia" - dodał wydawca. Przypomniał, że Jan Paweł II opublikował swoje wspomnienia w 1996 roku pod tytułem „Dar i tajemnica”. W marcu br. ukazała się książka pt. „Życie. Moja historia w Historii” z autobiograficznymi wątkami Franciszka. Jednak książka ta składa się głównie z zapisu kilku rozmów, które włoski dziennikarz telewizyjny Fabio Marchese Ragona przeprowadził z papieżem.

„Księga mojego życia jest historią podróży nadziei, podróży, której nie mogę oddzielić od podróży mojej rodziny, mojego ludu, całego ludu Bożego” - cytuje głowę Kościoła wydawca. "Na każdej stronie, w każdym fragmencie, jest to także księga tych, którzy podróżowali ze mną, tych, którzy byli przede mną, tych, którzy pójdą za mną" - czytamy.

Według wydawcy, wspomnienia papieża Franciszka rozpoczynają się we wczesnych latach XX wieku od historii jego włoskich korzeni i przygody jego przodków z emigracją do Ameryki Południowej. Następnie przechodzi do dzieciństwa i młodości oraz powodów, dla których wybrał powołanie kapłańskie, aż do dnia dzisiejszego.

Wydawca zapewnia, że „tekst jest pełen nowości i niepublikowanych historii, które są wzruszające i bardzo ludzkie, przejmujące i dramatyczne, ale także humorystyczne”. Papież odzwierciedla „otwarcie, odważnie i proroczo niektóre z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych kwestii naszych czasów oraz decydujące momenty jego posługi jako głowy Kościoła rzymskokatolickiego”.

Według wydawcy, książka pierwotnie miała zostać opublikowana po śmierci papieża Franciszka, zgodnie z jego życzeniem. Jednak jubileusz Roku Świętego 2025 i „potrzeby naszych czasów” skłoniły go do „udostępnienia tej cennej spuścizny już teraz”. Książka zawiera również „prywatne i niepublikowane zdjęcia dostarczone przez samego papieża”.