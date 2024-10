"Gość Niedzielny" u papieża – z prezentem  

100-stronicowy „Gość Extra” poświęcony duszpasterzowi Solidarności został wydany po angielsku zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, która trafiła do wszystkich uczestników Synodu Biskupów o synodalności. Obie wersje publikacji otrzymał też Papież Franciszek, który podczas audiencji środowej nawiązał do konferencji pt. „Z tej śmierci narodziło się dobro”, która odbyła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim z okazji 40. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Popiełuszki. „Niech ten Błogosławiony, który uczył, jak zło dobrem zwyciężać, wspiera was w budowaniu jedności w duchu prawdy i poszanowania godności osoby ludzkiej” – powiedział Ojciec Święty do Polaków.

„Zależało nam na tym, by przybliżyć postać i nauczanie bł. ks. Jerzego aż po krańce świata, stąd pomysł zapoznania z postacią naszego męczennika uczestników synodu” – podkreśla Wiesława Dąbrowska-Macura. Zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego” wyznaje, że pomysł wydania publikacji w formie elektronicznej i przekazania jej uczestnikom synodu na pięknie opakowanych pendrive’ach wyszedł z sekretariatu synodu. „Chodziło o to, żeby każdy mógł to wygodnie zabrać ze sobą do walizki i po zakończeniu synodu przekazać w swoich Kościołach lokalnych” – podkreśla Wiesława Dąbrowska-Macura.

Redaktor naczelny tygodnika ks. Adam Pawlaszczyk wskazuje, że do redakcji docierają już pierwsze głosy ojców synodalnych, którzy otrzymali numer specjalny „Gościa Extra” w języku angielskim. Jeden z nich dotarł m.in. od przedstawiciela Papui-Nowej Gwinei. „To ogromna radość słyszeć, że odbiór jest pozytywny, że cieszą się z tego wydania i że są zainteresowani postacią naszego polskiego męczennika” – podkreśla. Dodaje, że papież Franciszek był wyraźnie zainteresowany otrzymaną publikacją i od razu rozpoznał na zdjęciu męczennika systemu komunistycznego. „Była to dla nas też chwila ogromnej radości choćby dlatego, że chcemy z ks. Popiełuszką dotrzeć nie tylko do Polaków, ale również do całego świata. Pamiętajmy o tym, o czym mówił Jan Paweł II, że byłoby ogromnym nieszczęściem ograniczyć zasięg oddziaływania ks. Popiełuszki jedynie do jego działalności społecznej. To jest człowiek, o którym powinien usłyszeć cały świat. Każdy powinien mieć okazję do skupienia się na jego postaci jako szczególnym patronie jedności” – powiedział papieskiej rozgłośni ks. Pawlaszczyk.

Vatican News Papież Franciszek z redaktorem naczelnym "Gościa Niedzielnego" ks. Adamem Pawlaszczykiem i jego zastępczynią Wiesławą Dąbrowską-Macurą (z lewej). Po prawej: nasza publicystka Ewa Czaczkowska oraz szef katowickiego oddziału IPN Andrzej Sznajder

W audiencji z papieżem uczestniczyli również prelegenci międzynarodowej konferencji „Z tej śmierci narodziło się dobro” – Ewa Czaczkowska i Andrzej Sznajder. Polska historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przypomina, że „relikwie bł. ks. Popiełuszki znajdują się na wszystkich kontynentach, z 1 800 relikwiarzy 700 czczonych jest poza Polską; świadectwa łask, w przekonaniu zgłaszających – cudów, otrzymanych za wstawiennictwem ks. Jerzego, napływają z wszystkich rejonów świata”. Dyrektor oddziału IPN w Katowicach wskazuje natomiast na znaczenie podjętego trudu przeniesienia przesłania ks. Popiełuszki poza Polskę. „Jest niezwykle ważne, żeby to przesłanie szło w świat, ponieważ ono jest uniwersalne. Zwłaszcza to, co ks. Jerzy mówił o potrzebie prawdy, o godności każdego człowieka, o wolności. To przesłanie jest aktualne, zwłaszcza w takich czasach, w których przyszło nam żyć” – podkreśla Sznajder. I dzieli się osobistą refleksją: „Przypuszczam, że słuchając go przed 40 laty, byliśmy przekonani, iż mówi do nas i tylko do nas. Dokładnie wtedy, w tamtym czasie. Ale kiedy słucham jego homilii po raz kolejny czy czytam je z perspektywy 40 lat, przekonuję się jak są niezmiennie aktualne. I to nie tylko w odbiorze Polaków. Uważam, że to, co udało nam się zrobić – przez konferencję i publikację - jest malutkim krokiem w stronę pokazania ks. Jerzego w Rzymie, we Włoszech i na świecie” – podkreśla Sznajder.

Na znaczenie rzymskiej konferencji wskazuje ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. „Dzięki temu Włosi mogą dowiedzieć się o tym, w jakich realiach i w jakim czasie żył ks. Jerzy, jakie były w Polsce uwarunkowania i dlaczego to wszystko, co robił, było takie niezwykłe” – mówi Radiu Watykańskiemu. Ambasador Kwiatkowski zauważa, że przygotowanie specjalnej edycji „Gościa Extra”, która w angielskojęzycznej wersji trafiła w ręce każdego z tych, którzy są dzisiaj na synodzie i którzy zostali zaproszeni do tego, by rozmawiać o przyszłości Kościoła, promuje postać błogosławionego męczennika. „Pokazanie tej postaci popularyzuje naszą polską historię i wielkiego Polaka. Takie inicjatywy są nam potrzebne właśnie po to, żeby i Włosi, i ci, którzy pracują na terenie Watykanu, i przedstawiciele Kościoła z różnych stron świata mogli się dowiedzieć o tym, co działo się w Polsce i w ten sposób też nas zrozumieć” – powiedział papieskiej rozgłośni ambasador Kwiatkowski.

W czasie konferencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przedstawiono trzy referaty: „Komunistyczne służby specjalne wobec ks. Jerzego Popiełuszki”, „«Aby pozostać duchowo wolnym, człowiek musi żyć w wolności». Przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki dla ludzi i świata” oraz „Śmierć w roku Orwellowskim 1984”.