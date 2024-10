UNICEF alarmuje ws. nasilającego się kryzysu w Sudanie  

Chaiban podkreśla, że sytuacja w Sudanie, która nie wystarczająco przykuwa uwagę świata „nie może zostać zapomniana” gdyż bez interwencji „wiele osób umrze”.

W ocenie zastępcy dyrektora wykonawczego UNICEF Sudan wymaga takiego samego zwrócenia społeczności międzynarodowej uwagi na kryzys, jak Strefa Gazy i Liban.

Konflikt w Sudanie rozpoczął się w kwietniu 2023 r. Walki trwają między wojskiem Sudanu a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF).

Od kwietnia 2023 r. w wojnie domowej w Sudanie zginęło 150 tys. osób. Wysiedlonych zostało już ponad 14 milionów osób a 8,5 miliona cierpi poważny niedobór żywności. Ponad 775 000 tys. znalazło się w obliczu głodu.

„Nigdy w ciągu pokolenia nie widzieliśmy takich liczb” - informuje UNICEF.

Alarmująca jest przy tym skala epidemii, w tym cholery, która spowodowała już ponad 700 zgonów.

Ostatnio RSF nasiliło ataki w prowincji Gezira. Dziesiątki osób zginęło, ataki spowodował też rozległe szkody materialne.

Z kolei wg. doniesień ONZONZ do zbrodniczych aktów dochodzi w Darfurze, w tym masowych gwałtów i przemocy na tle etnicznym.

Kraj stoi w obliczu potencjalnego ludobójstwa, które według międzynarodowych agencji pomocowych może już mieć miejsce.

