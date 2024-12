Papież Franciszek zaapelował w środę do Polaków, by wspierali tych, którzy cierpią w wyniku wojen, a zwłaszcza Ukraińców. W czasie audiencji generalnej w Watykanie podkreślił, że mieszkańców Ukrainy czeka trudna zima.

"Bądźcie miłosiernymi i wprowadzającymi pokój, wspierając tych, którzy źle się mają i cierpią w wyniku wojen, zwłaszcza Ukraińców w zmaganiu się z zimą" - powiedział papież do Polaków podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra.

Zwracając się do wszystkich uczestników audiencji, zaapelował, by nie zapominać o "umęczonym narodzie ukraińskim", który "bardzo cierpi". Obecnym na placu dzieciom powiedział, by pomyślały o "dzieciach ukraińskich, które cierpią bez ogrzewania w czasie bardzo ciężkiej zimy", i wezwał do modlitwy za nie.

"Módlmy się też o pokój w Ziemi Świętej, w Palestynie, Izraelu; niech nastanie pokój, ludzie bardzo cierpią. Módlmy się wszyscy razem o pokój" - powiedział Franciszek.

Papież pozdrowił uczestników Dni Świętego Jana Pawła II, trwających na papieskich uniwersytetach w Rzymie. Ogłosił też, że od następnej audiencji generalnej skrót katechezy będzie tłumaczony także na język chiński.

W środowej katechezie Franciszek zauważył, że nie wszyscy mogą być w Kościele apostołami czy prorokami, ale wszyscy mogą i muszą być osobami "miłosiernymi, cierpliwymi, pokornymi, wprowadzającymi pokój". "Bracia i siostry, w naszym świecie pogrążonym w smutku tylu wojen i licznych kryzysów głośmy radość Ewangelii" - wezwał.

Papież powiedział również: "Mówię zawsze księżom: przebaczajcie wszystko, przebaczajcie zawsze i nie pytajcie o zbyt wiele".

Pełny tekst papieskiej katechezy - poniżej.