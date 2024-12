W informacji przekazanej w piątek PAP Caritas w Polsce poinformował o kontynuowaniu pomocy dla powodzian.

"We współpracy z diecezjami najbardziej dotkniętymi powodzią Caritas Polska przekazał 3150 kart przedpłaconych o wartości 6 tys. zł każda na łączną kwotę 18,9 mln zł dla osób poszkodowanych w diecezjach świdnickiej, opolskiej, legnickiej, bielsko-żywieckiej, wrocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Karty otrzymają rodziny, w których mieszkają seniorzy powyżej 60 lat, osoby z niepełnosprawnością czy rodziny wielodzietne - powiedziała zastępca dyrektora Caritasu Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska. Kwalifikacja odbywała się na podstawie zasiłku powodziowego i na kryteriów społecznych, jak liczba dzieci w rodzinie, wiek i niepełnosprawność.

Rekrutację przeprowadzały komisje diecezjalne i zespoły mobilne, które odwiedzały parafie i gospodarstwa domowe, szczególnie osób starszych lub z ograniczoną mobilnością.

Caritas Polska przygotowuje karty remontowe, które pomogą powodzianom w odbudowie domów. "Diecezje przeprowadzają analizy zapotrzebowania, a Caritas finalizuje proces ofertowy" - przekazała organizacja.

Organizacja zorganizuje i sfinansuje także spotkania wigilijne dla osób dotkniętych powodzią i tych, którzy nieśli im pomoc. Wigilie odbędą się w kilku diecezjach, m.in. w legnickiej (1200 uczestników), wrocławskiej (181 uczestników) i w opolskiej (175 uczestników), gdzie zaplanowano spotkania w Komornikach, Skorogoszczy, Racławicach Śląskich i w Głuchołazach.

Osobom dotkniętym powodziom opolski oddział Caritasu przekazał do tej pory pomoc rzeczową wartą 4 mln zł. Złożyły się na to żywność, sprzęt do osuszania budynków, meble i sprzęt AGD jak pralki i lodówki. Ponadto ok. 2,3 tys. gospodarstw domowych otrzymało pomoc finansową w wysokości blisko 7 mln zł. Każde z takich domostw mogło liczyć na wsparcie o wartości 3 tys. zł.

Od początku kryzysu Caritas Polska przekazał powodzianom pomoc rzeczową wartą blisko 20 mln zł. Dzięki zbiórce ogólnopolskiej zebrał 75 mln zł. W tej chwili kwota przygotowana do przekazania w formie pomocy finansowej to 34 mln zł. Składają się na nią m.in. pieniądze, które zasilają karty przedpłacone. Pierwsze zostały zasilone w tym tygodniu, kolejne będę sukcesywnie zasilane w kolejnych dniach. (PAP)

mgw/ joz/