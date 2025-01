Litwa: razem z Polską chcemy zabezpieczyć infrastrukturę energetyczną

Państwa bałtyckie współpracują z Polską, by zabezpieczyć niezbędną infrastrukturę energetyczną w związku z odłączaniem swych sieci energetycznych od Rosji - powiedział agencji Reutera minister energetyki Litwy Żygimantas Vaicziunas.

Operatorzy państwowych sieci energetycznych państw bałtyckich i Polski pracują nad porozumieniem, które zapewniłoby sprawne funkcjonowanie odłączonych systemów oraz w razie potrzeby ich naprawę - oznajmił Vaicziunas. "Celem jest opracowanie wspólnej listy, uzgodnienie niezbędnych kroków oraz ustalenie źródeł ich finansowania" - stwierdził.

Także Polskie Sieci Energetyczne poinformowały agencję Reutera, że prowadzą rozmowy z państwami bałtyckimi, tj. Litwą, Łotwą i Estonią.

25 grudnia 2024 r. doszło do przerwania przebiegającego na dnie Bałtyku kabla elektroenergetycznego Estlink 2, łączącego Finlandię z Estonią. Fińskie władze poinformowały, że podejrzewają, iż doprowadził do tego należący do tzw. rosyjskiej floty cieni tankowiec Eagle S.

Również 25 grudnia uszkodzone zostały cztery podmorskie kable do transmisji danych: trzy między Finlandią a Estonią oraz jeden prowadzący z Finlandii do Niemiec.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział później, że Sojusz zwiększy swoją obecność wojskową na Morzu Bałtyckim. (PAP)