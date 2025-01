Nie będzie dodatkowych kontenerów na tekstylia

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa frakcja odpadów, czyli tekstylia. Tym samym odpady tekstylne nie mogą być już wyrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi. To zadanie gmin, które jest realizowane w ramach PSZOK. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden taki punkt na swoim terenie.

"Nie będzie jednak dodatkowych kontenerów na tego typu odpady w wiatach śmietnikowych, co mogłoby generować dodatkowe koszty dla mieszkańców. Zamiast tego zużyte ubrania i tekstylia będzie można oddać do dowolnego PSZOK-u na terenie Warszawy. Wszystkie już od dawna mają kontenery przystosowane do odbioru tekstyliów" - wyjaśniła rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth.

Dodała, że jeśli chodzi o ubrania i tekstylia w dobrym stanie, to oczywiście nadal będzie można je wrzucić do kontenerów organizacji charytatywnych.

Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką.

Od redakcji Wiara.pl

Sprawa dotyczy gmin w całej Polsce. Warto jednak pamiętać co kryje się pod lapidarnym "zużyte ubrania i tekstylia będzie można oddać do dowolnego PSZOK-u". Dostarczyć nie problem, jasne. O ile się ma samochód. Do tego jednak jeszcze jest papierologia... Ot, tak to wygląda w Rudzie Śląskiej. "Potwierdzenie uiszczenia opłaty" jest potrzebne. O dowodzie osobistym już nie mówiąc... Czyli najpierw wizyta przy okienku, odstanie swojego w kolejce.... Mylę się?



Andrzej Macura