Hołownia poinformował o zarządzeniu wyborów we wpisie na platformie X. Zaznaczył, że zgodnie z zapowiedzią wydał postanowienie "w pierwszym możliwym konstytucyjnie terminie". Poinformował też, że zostało ono przesłane przewodniczącemu PKW Sylwestrowi Marciniakowi i premierowi Donaldowi Tuskowi.

Zgodnie z zapowiedzią - w pierwszym możliwym konstytucyjnie terminie.



Postanowienie przesłałem właśnie przewodniczącemu PKW oraz Premierowi. Rząd jeszcze dziś ma opublikować je w Dzienniku Ustaw.



Zaczyna się kampania wyborcza. pic.twitter.com/Nnft8XpZVV — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) January 15, 2025

"Rząd jeszcze dziś ma opublikować je w Dzienniku Ustaw. Zaczyna się kampania wyborcza" - napisał Hołownia.

Formalnie kampania rusza po opublikowaniu postanowienia w Dzienniku Ustaw.

Do postanowienia marszałka został załączony kalendarz wyborczy.

O tym, że wyznaczy termin wyborów prezydenckich na 18 maja marszałek Sejmu poinformował już w ubiegłym tygodniu. Jeśli konieczna będzie druga tura, odbędzie się ona 1 czerwca.

W związku z tym, że termin wyborów prezydenckich to 18 maja, kalendarz wyborczy - o którym informował wówczas marszałek - będzie stanowił, że do 24 marca (poniedziałek) będzie czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej będzie zgłoszenie kandydata na prezydenta - będzie na to czas do 4 kwietnia (piątek) do godz. 16.

Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat.

Start w tegorocznych wyborach prezydenckich zapowiedzieli już m.in.: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; kandydatka Nowej Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.