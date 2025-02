W Turcji są siły, które chcą odrodzenia Imperium Osmańskiego - uważa minister obrony Grecji Nikos Dendias. Według niego prezydent USA Donald Trump mógłby "szepnąć na ucho" tureckiemu liderowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi i przypomnieć o znaczeniu prawa międzynarodowego.

Trump, który ma bliskie relacje z Erdoganem, mógłby wykorzystać tę szczególną pozycję, by "szepnąć na ucho" tureckiemu prezydentowi i przypomnieć mu, że "międzynarodowe prawo, międzynarodowe prawo morza, to sposób na życie we współczesnym świecie" - powiedział grecki minister w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News.

Dendias również zwrócił uwagę, że od kilku lat, na tle rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ekspansjonistyczna retoryka jest dla NATO kluczowym problemem. Dodał, że NATO powinno wziąć też poważnie pod uwagę podobne zagrożenia pojawiające się wewnątrz samego sojuszu, zwłaszcza ze strony Turcji.

"W Turcji są osoby, które powracają do czasów osmańskich i uważają, że mogłyby odbudować Imperium Osmańskie, obejmujące części Grecji, Syrii, Iraku, Iranu, połowę Kaukazu itd." - oświadczył minister obrony Grecji w opublikowanej w sobotę rozmowie.

"Mam nadzieję, że to jest tylko fantazja, ale powoduje ona wiele problemów w stosunkach z Grecją, wiele problemów w ramach NATO" - uważa Dendias.

Od kilku lat między Grecją i Turcją, krajami sąsiedzkimi i należącymi do NATO, najbardziej sporną kwestią jest delimitacja wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Śródziemnym i związanych z tym roszczeń dotyczących suwerennych praw na tym obszarze. Jednak według ekspertów w 2023 roku, po udzieleniu przez Grecję pomocy Turcji po tragicznych w skutkach trzęsieniach ziemi, w stosunkach rozpoczęła się "nowa era". Oba państwa - każde z uwagi na swoje interesy - zgodziły się, że będą starać się utrzymywać "normalne stosunki, w spokojnym tonie".

Natalia Dziurdzińska