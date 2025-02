USA: Musk zapowiedział zamknięcie USAID

Elon Musk, miliarder odpowiedzialny za program zmniejszania wydatków budżetowych w USA, zapowiedział w poniedziałek na swojej platformie społecznościowej zamknięcie największej agencji pomocowej na świecie, USAID.

W rozmowie toczonej na platformie X z amerykańskim biznesmenem Vivkiem Ramaswamy i republikańską senatorką Joni Ernst, Musk oświadczył, że USAID jest "nie do naprawy", natomiast prezydent USA Donald Trump podziela pogląd, że agencja powinna zostać zamknięta.

Poprzedniego dnia media doniosły, że nowa administracja USA zwolniła dwóch odpowiedzialnych za bezpieczeństwo szefów USAID, którzy usiłowali nie wpuścić do agencji wysłanników kierowanego przez Muska Departamentu Wydajności Państwa (DOGE).

W roku 2023 USAID wydała 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową. Wśród odbiorców znajdowały się programy tak różnorodne jak dostęp kobiet do podstawowej ochrony zdrowia w strefach konfliktów, dostęp do czystej wody, zapobieganie i leczenie HIV/AIDS, czy działania antykorupcyjne - przypomniała agencja Reutera. W ubiegłym roku USAID zapewniła finansowanie 42 proc. światowej pomocy humanitarnej odnotowanej przez ONZ.

Trump jednoznacznie wspiera działania Muska dotyczące wydatków budżetowych. Kiedy prezydenta USA zapytano w niedzielę, czy miliarder "robi dobrą robotę", Trump potwierdził i dodał, że właściciel Tesli doskonale ścina koszty. "Choć czasem się z nim nie zgodzimy i odrzucimy jego projekty, działa świetnie" - powiedział.

Zespoły Muska uzyskały lub przejęły kontrolę nad licznymi systemami rządowymi USA. Od czasu przejęcia władzy przed 11 dniami Trump rozpoczął wielką przebudowę rządu, zwalniając lub degradując setki urzędników, co pozwoliło na ograniczenie aparatu administracji i zainstalowanie osób lojalnych wobec prezydenta - oceniła agencja Reutera.

Od redakcji Wiara.pl

Ogromne zadłużenie Stanów zjednoczonych, sięgające 36 bilionów dolarów, każe uczciwie pytać o to, czy kraj ten faktycznie musi finansowo wspierać różne programy w innych krajach świata. Warto też pamiętać, że ciekawsze od tego, co Reuter podał jak przykład działań pomocowych może być to, o czym głośno się nie mówi. Trudno to na szybko zweryfikować: strona USAID nie działa (3 II, godzina 9:20)