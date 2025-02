Papież prosi o modlitwę i pokutę w intencji pokoju

Papież Franciszek zachęcił w środę wiernych do modlitwy i pokuty w intencji pokoju. Podczas audiencji generalnej w Watykanie ponownie z powodu zapalenia oskrzeli nie odczytał tekstu katechezy.

Franciszek powierzył lekturę katechezy swojemu współpracownikowi. Wyjaśnił: "Ja z powodu zapalenia oskrzeli jeszcze nie mogę" czytać. Wyraził nadzieję, że będzie mógł przeczytać tekst następnym razem.

Papież osobiście skierował pozdrowienia w języku hiszpańskim, a na zakończenie audiencji powiedział między innymi: "Myślę o wielu krajach, gdzie toczy się wojna. Siostry, bracia, módlmy się o pokój. Zróbmy wszystko, co możemy dla pokoju".

"Nie zapominajcie, że wojna jest zawsze porażką. Nie urodziliśmy się po to, żeby zabijać, lecz by sprawiać, żeby narody wzrastały. Niech odnaleziona zostanie droga pokoju" - mówił papież.

Zachęcał wiernych: "W waszej codziennej modlitwie proście o pokój; na umęczonej Ukrainie, tak bardzo cierpi. Myślcie o Palestynie, Izraelu, o Birmie, Kiwu Północnym, Sudanie Południowym, o tylu krajach, gdzie trwa wojna".

"Proszę módlmy się o pokój" - dodał Franciszek i zaapelował o pokutę w tej intencji.

W pozdrowieniach skierowanych do Polaków papież podkreślił: "Niech wiara betlejemskich pasterzy inspiruje was do dostrzegania Jezusa w osobach żyjących w opuszczeniu i w trudnych warunkach. Pamiętajcie szczególnie o chorych, samotnych i ofiarach powodzi".

"Pomagajcie im i nieście nadzieję, pochodzącą od Pana" - wezwał.

Z Watykanu Sylwia Wysocka

Pełny tekst katechezy - poniżej