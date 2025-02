Izrael prowokuje Egipt

Nie najlepsze relacje między Egiptem a Izraelem zostały poddane kolejnej próbie, gdy izraelski portal Nziv opisał hipotetyczną wojnę między tymi krajami i atak na Wysoką Tamę Asuańską, czym zdenerwował egipskich polityków, którzy zagrozili zniszczeniem Tel Awiwu.

Nziv, specjalizujący się w analizach wojskowych, opublikował w ubiegłym tygodniu spekulatywny raport na temat tego, jak wyglądałby atak wojsk Izraela na Wysoką Tamę w Asuanie, w południowym Egipcie, w przypadku pełnowymiarowej wojny między tymi krajami. Sztuczna inteligencja zaproponowała ostrzelanie tamy pociskami, które, przebijając się przez jej grube, betonowe ściany, spowodowałyby zawalenie tego obiektu. Uwolnione miliony metrów sześciennych wody, spływając do Nilu, skutkowałyby katastrofalną powodzią.

Nziv szczegółowo opisał następujący później upadek Egiptu, gdzie woda zalałaby fabryki, zburzyła wieżowce, a także zniszczyła koszary i bazy egipskiej armii, która - w konsekwencji - straciłaby kontrolę nad miastami, co doprowadziłoby do całkowitego chaosu. W wyniku powodzi zginąć miałoby około 10,5 mln Egipcjan. Później kraj trapiłyby głód, choroby, zamieszki, aż do całkowitego upadku państwa.

Chociaż przedstawiona wizja była czysto teoretyczna, niektórzy egipscy politycy uznali, że jest to izraelski plan ataku na Egipt i odpowiedzieli groźbami.

"W przypadku rozpoczęcia działań wojennych nasze siły będą w Tel Awiwie następnego dnia" - ostrzegł egipski parlamentarzysta Mostafa Bakry, cytowany przez portal Egyptindependent.

W podobnym tonie wypowiadał się były podsekretarz jednego z egipskich ministerstw, Saada al-Figi, który zagroził, że gdyby izraelska armia uciekła się do jakiegokolwiek planu, który godziłby w bezpieczeństwo Egiptu, "armia egipska mogłaby dotrzeć do izraelskiego reaktora jądrowego w ciągu kilku sekund, zniszczyć go i udaremnić te podstępne plany".

Jedynie egipski generał dywizji Osama Mahmud Kbeir powiedział, że spekulacje izraelskiego portalu są tak absurdalne, że nie należy traktować ich poważnie.

Wielka Tama w Asuanie jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych Egiptu, zbudowanym podczas prezydentury Gamala Abdela Nasera ze wsparciem Związku Radzieckiego. Została otwarta w 1971 r. i od tego czasu odgrywa kluczową rolę w regulowaniu przepływu wody Nilu, zapobieganiu niszczycielskim powodziom, a przy okazji może produkować 10 mld KWh energii rocznie.

Stosunki między Egiptem a Izraelem, nigdy idealne, obecnie mocno nadwerężyła wojna w Strefie Gazy. Egipt potępił atak Izraela na to terytorium i kilkukrotnie odrzucił prośby prezydenta USA Donalda Trumpa, by przyjąć wysiedlonych mieszkańców tego obszaru i pozwolić im zamieszkać na półwyspie Synaj.

Tadeusz Brzozowski