USA: Polonia wezwała USA i NATO do obrony Ukrainy i Polski

Kongres Polonii Amerykańskiej w przesłanym we wtorek PAP oświadczeniu zaapelował do USA i NATO, by w solidarnej współpracy podjęły zdecydowane działania dla ustanowienia sprawiedliwego pokoju w Ukrainie i obrony jej suwerenności a także wzmacniały wschodnią flankę NATO.

W oświadczeniu Kongres podkreślił, że strategiczne położenie Polski na wschodniej flance NATO stawia ją na pierwszej linii zagrożeń wynikających z rosyjskiej agresji militarnej.

W związku z tym Polska oczekuje terminowych dostaw sprzętu wojskowego zakupionego od kontrahentów obronnych w USA oraz zapewnienia dostępu do chipów sztucznej inteligencji niezbędnych w nowoczesnych systemach uzbrojenia.

Kongres wezwał NATO, by pod silniejszym przywództwem USA wzmocniło współpracę obronną, wymianę informacji wywiadowczych oraz organizowało wspólne ćwiczenia wojskowe z Polską i rozwijało zdolności obronne w regionie.

Organizacja polonijna poparła projekt ustanowienie w Polsce stałej bazy wojskowej USA. Podkreśliła też stanowczo, że to Rosja jest agresorem w wojnie z Ukrainą i podczas niej popełniła zbrodnie wojenne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski