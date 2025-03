Epidemia cholery w Sudanie, kolejne kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych  

Wybuch epidemii zabił już co najmniej 65 osób, w tym dziesięcioro dzieci i istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby.

Do rozwoju epidemii przyczyniła się poważna przerwa w dostawie prądu, po atakach na elektrownie jakie miały miejsce 16 lutego, co zakłóciło dostawy wody w miejscowościach Kosti i Rabak w stanie Biały Nil. Wiele rodzina zostało zmuszonych do czerpania zanieczyszczonej wody z rzeki Biały Nil.

Brak lub ograniczony dostęp do bezpiecznej i czystej wody w połączeniu ze znacznym spadkiem wskaźników szczepień jeszcze bardziej pogarszają sytuację i zwiększają ryzyko cholery, zwłaszcza w przeludnionych miejscach przesiedleń i obozach w ośrodkach miejskich.

W stanie Biały Nil przebywa około ponad milion osób, w tym 650 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych, oraz ponad 400 tys. uchodźców.

Przemieszczanie się ludności na granicy z Sudanem Południowym stwarza dodatkowe wyzwania w kontrolowaniu epidemii.

Cholera jest szczególnym zagrożeniem dla dzieci i może być okazać śmiertelna nawet w ciągu kilku godzin, jeśli nie zostanie szybko wdrożone leczenie.

UNICEF wskazuje, iż niszczenie krytycznej infrastruktury humanitarnej „nie pozostawia żadnego dziecka bezpiecznym w tej wojnie, a „jeśli dzieciom odmówi się dostępu do czystej wody, usług higienicznych i sanitarnych, a także informacji na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się cholery, epidemia niestety będzie się utrzymywać” - zwraca uwagę Sheldon Yett, reprezentant organizacji w Sudanie.

W Kosti, gdzie potencjalnie zagrożonych jest ws. szacunków prawie 300 tys. dzieci, UNICEF dostarczył paliwo i środki chemiczne do uzdatniania wody, aby wesprzeć działanie głównej oczyszczalni wody, zapewniając dostęp do bezpiecznej wody pitnej dla około 150 000 osób.

Dostarczana jest również woda, środki sanitarne i środki higieniczne.

21 lutego sudańskie Ministerstwo Zdrowia oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF rozpoczęły sześciodniową kampanię szczepień przeciwko cholerze w miejscowościach Kosti i Rabak w Białym Nilu.

Celem jest dotarcie do ponad miliona osób z doustnymi szczepionkami przeciwko cholerze. Dostarczono również zestawy do leczenia cholery oraz przeprowadzono szkolenia pracowników służby zdrowia publicznego w zakresie kontroli zapobiegania zakażeniom w celu monitorowania sytuacji na miejscu.

W Sudanie krajowy wskaźnik szczepień spadł z 85 procent przed wybuchem wojny do około obecnie 50 procent. W strefach aktywnego konfliktu wskaźniki szczepień wynoszą średnio 30 procent, co jest krytycznie niskim wskaźnikiem.

Od początku epidemii cholery, oficjalnie ogłoszonej 12 sierpnia 2024 r., zgłoszono ponad 55 000 przypadków i ponad 1500 zgonów w 12 z 18 stanów w Sudanie.

W odpowiedzi na wybuch epidemii cholery w Sudanie, UNICEF dostarczył ponad 13,7 mln dawek doustnych szczepionek przeciwko cholerze od 2023 r., w tym ponad 9,2 mln dawek w 2024 r. i prawie 1,6 mln dawek w 2025 r.