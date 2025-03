Historyczna wizyta: Król Karol III chce spotkać się z papieżem  

Oficjalny komunikat brzmi teraz: „Ich Wysokości odwiedzą Stolicę Apostolską, aby wspólnie z papieżem Franciszkiem świętować Jubileusz 2025”. Ma to również swoją historię, ponieważ zmarła królowa Elżbieta II odwiedziła panującego wówczas papieża Jana Pawła II podczas Katolickiego Roku Świętego w 2000 roku. Rok Jubileuszowy, ważne wydarzenie w Rzymie, odbywa się co 25 lat.

Jak będzie wyglądała wizyta u obecnie ciężko chorego Franciszka, który nadal jest leczony w klinice Gemelli w Rzymie? Karol i Kamila ostatni raz odwiedzili się razem w kwietniu 2017 roku. Nie jest jasne, czy planowana audiencja rzeczywiście się odbędzie. Zależy to od stanu zdrowia papieża, który od tygodni walczy z chorobą płuc.

Jednak planujący wizytę są dobrej myśli biorąc pod uwagę inne wydarzenia, które mają się odbyć tego dnia w Watykanie i Rzymie. Po audiencji Karol i Kamila wezmą udział w nabożeństwie ekumenicznym w Kaplicy Sykstyńskiej - tematem przewodnim jest „Integralność Stworzenia”. Ma to odzwierciedlać wieloletnie zaangażowanie Franciszka i Karola w ochronę środowiska. Podczas nabożeństwa królewska para będzie mogła również podziwiać słynne na całym świecie freski Michała Anioła.

Wizyta pokazuje również, jak bliskie są relacje między Kościołem katolickim a anglikańskim Kościołem Anglii, którego świecką głową jest król Karol. Czterdzieści lat temu chciał on uczestniczyć w mszy św. z papieżem w jego prywatnej kaplicy. Ale królowa Elżbieta II nie dopuściła do tego, ponieważ uważała, że nie nadszedł odpowiedni czas.

Pałac Buckingham ogłosił również, że król Karol, jako głowa Kościoła Anglii, odwiedzi papieską Bazylikę św. Pawła za Murami. Według Pałacu Buckingham, świątynia będąca bazyliką papieską jest bardzo ważna ponieważ promuje się w niej pojednanie, ekumenizm i dobre relacje między wyznaniami chrześcijańskimi.

Według Pałacu Buckingham, królowie angielscy mieli również bardzo szczególne relacje z tą bazyliką przed zerwaniem z Kościołem katolickim w latach trzydziestych XV wieku. Na herbie sąsiadującego opactwa benedyktyńskiego widnieje dewiza Orderu Podwiązki: „Honi soit qui mal y pense” (Hańba temu, kto źle o tym myśli ). Order istnieje od połowy XIV w. Może go otrzymać jedynie ograniczona liczba osób osobiście wybranych przez monarchę

Następnie para królewska rozejdzie się w swoje strony. Zgodnie z programem, Karol spotka się następnie w Watykanie z kandydatami do kapłaństwa ze Wspólnoty Narodów i brytyjskimi pracownikami. W tym czasie Camilla odwiedzi siostry z Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, które są zaangażowane we wzmacnianie roli kobiet na całym świecie. Sprawa ta jest równie bliska sercu królowej, jak zaangażowanie Karola w ochronę środowiska.

Oczywiście Pałac Buckingham jest na tyle pewny swoich planów, że opublikował program wizyty u papieża, w Watykanie i Republice Włoch. Jeśli papieska audiencja zostanie odwołana, nie będzie to miało wpływu na pozostałe spotkania.

Wizyta odbędzie się przy szczególnym zainteresowaniu opinii publicznej ze względu na obecną sytuację na świecie. Karol będzie pierwszym brytyjskim monarchą, który przemówi we włoskim parlamencie. Zwraca się uwagę, że jego „miękka siła” jest szczególnie ważne w obecnym czasie i przypomina się, że zna on głowy najważniejszych państw świata i utrzymuje z nimi relacje. Chociaż nie wolno mu ingerować w codzienną politykę, może mediować za kulisami - podobnie jak papież.

Jako książę Walii Karol kilkakrotnie spotkał się z papieżem Franciszkiem, a także w 2019 r. z okazji kanonizacji Johna Henry'ego Newmana, i przyjął w Wielkiej Brytanii wszystkich trzech ostatnich papieży, ale będzie to jego pierwsza wizyta w Watykanie jako króla i zwierzchnika Kościoła Anglii.