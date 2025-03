Bazylika św. Piotra „wchodzi do gier”: Watykan i Microsoft opracowały „projekt edukacyjny Minecraft” wokół słynnej na całym świecie bazyliki watykańskiej. Gra edukacyjna „Peter is here” („Piotr jest tutaj”) ma pomóc młodym ludziom poznać historię i architekturę Bazyliki św. Piotra, a jednocześnie wzbudzić ciekawość co do jej dziedzictwa kulturowego i duchowego – wyjaśnił 18 marca dziennikarzom w Rzymie kard. Mauro Gambetti. Chodzi o wartości takie jak człowieczeństwo, ekologia, kreatywność i religia. „Tutaj uczniowie i studenci mogą uczyć się i jednocześnie dobrze bawić” – powiedział archiprezbiter Bazyliki św. Piotra.

Interaktywna wersja gry Minecraft, jednej z najpopularniejszych gier online na świecie, jest częścią przygotowanego przez Watykan i firmę Microsoft wspólnego projektu sztucznej inteligencji (AI) dotyczącego Bazyliki św. Piotra. Projekt został zaprezentowany w listopadzie 2024 roku. Dyrektor generalny firmy Microsoft, Brad Smith, który dołączył do dyskusji za pośrednictwem wideo, nazwał projekt Minecraft kamieniem milowym we współpracy między firmą technologiczną a Kościołem katolickim. „Udało nam się przekazać kulturę, religię i dziedzictwo tej wspaniałej instytucji w ręce dzieci w każdym kraju na świecie” - powiedział.

400 000 zdjęć wykonanych dronem

W ramach projektu AI w Bazylice św. Piotra latem 2023 roku dwa drony wykonały 400 000 zdjęć bazyliki, a z pomocą sztucznej inteligencji stworzono “cyfrowego bliźniaka” budowli. W bazylice watykańskiej przygotowano również dwie wystawy oraz stronę internetową, która umożliwia zwiedzanie słynnej katedry z dowolnego miejsca na świecie. Pomysłodawcy tłumaczą, że celem połączenia dziedzictwa kulturowego i gier jest dotarcie do nowych i młodszych grup docelowych.

W grze, której nazwa pochodzi od starożytnego napisu na grobie św. Piotra: „Piotr jest tutaj”, uczniowie i studenci otrzymują zadania związane z renowacją bazyliki. Na przykład proszono ich o wykonanie baldachimu Berniniego, różnych posągów lub grobu św. Piotra. Wyświetlane są przy tym krótkie informacje na temat poszczególnych elementów.

Pozytywne wykorzystanie sztucznej inteligencji

Allison Matthews, szefowa działu Minecraft Education w firmie Microsoft, powiedziała, że partnerstwo z Watykanem jest dla firmy jednym z najbardziej cenionych. Jej zdaniem, gra ma na celu urozmaicenie lekcji. „Kreatywnie przesuwając bloki można tutaj budować lepszy świat” - stwierdziła.

Mauro Antonelli z włoskiego Ministerstwa Edukacji mówił o wyjątkowym przykładzie wykorzystania nowoczesnej technologii. „Gra może być wykorzystywana w sposób negatywny, ale w tym przypadku gra jest innowacyjna i pożyteczna, ponieważ przybliża nas do historii, sztuki i naszych korzeni w ogóle” - podkreślił.

„Peter is Here” jest dostępny dla użytkowników za pośrednictwem platformy Minecraft Education. Uczniowie i nauczyciele mogą uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej za pośrednictwem aplikacji i pakietu Office 365 lub Microsoft 365. Dla nauczycieli do wykorzystania na lekcjach jest dostępna prezentacja PowerPoint.