Gigantyczne powodzie w stolicy Ugandy  

Ulewne deszcze, jakie spadły w nocy w Kampali spowodowały rozległe powodzie. Deszcze zaczęły padać około godziny 5 rano i trwały do ​​południa, powodując zalanie wielu przedmieść.

W najbardziej dotkniętych obszarach Kalerwe, Bwaise i Kanyanya rosnące poziomy wody zalały drogi i unieruchomiły dojeżdżających do pracy, zakłócając zarówno ruch uliczny, jak i wszelką działalność. Wiele dróg zostało odciętych.

Pojawiły się doniesienia o zniszczonych domach i mostach.

W dzielnicy Kulambiro widziano kobietę, której mur otaczający dom zawalił się, podczas gdy ona wołała o pomoc.

Akcje ratunkowe dla kierowców boda boda trwały w dzielnicy Kawaala.

Zalane zostało centrum miasta.

Kilka dróg, w tym niedawno oddany do użytku wiadukt Kampala przy Queens Way, stało się nieprzejezdnych z powodu powodzi spowodowanych porannymi ulewnymi opadami deszczu.

Zniszczone zostały domy i nieruchomości położone wzdłuż brzegów tunelu odwadniającego Nakivubo w Bajjaba Industrial.

Dojeżdżający do pracy zostali uwięzieni z powodu wzrastającego poziomu wody, zalewającej drogi.

