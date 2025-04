Song of Songs Festival powraca w tym roku pod hasłem ROCK NADZIEI. To będą dwa dni muzycznej uczty (13-14 czerwca), urodzinowe koncerty i wieczór uwielbienia. Na scenie między innymi Luxtorpeda, Darek Malejonek, Mate.O, ks. Jakub Bartczak, Deus Meus, niemaGotu, Mała Armia Janosika i Arka Noego. A to wszystko w otoczeniu urokliwych murów toruńskiego Starego Miasta!