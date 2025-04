Włochy: Papież pokazał ludzkie oblicze

Papież Franciszek pokazał ludzkie oblicze - tak włoska prasa komentuje w piątek jego niecodzienną czwartkową wizytę w bazylice Świętego Piotra, do której przybył w zwyczajnym ubraniu: czarnych spodniach, białym swetrze i przykryty pledem. Miał kaniulę nosową, przez której wspomagany jest tlenem. Zdjęcie papieża, bez sutanny i piuski widnieje na pierwszych stronach włoskich gazet.

"Il Messaggero" pisze, że to druga faza pontyfikatu Franciszka, "pod znakiem powolnego powrotu do zdrowia" po pobycie w szpitalu i "charakteryzująca się ciągłym niespodziankami, jedna po drugiej". Tym razem, dodaje, Franciszek chciał na własne oczy zobaczyć prace konserwatorskie w bazylice Świętego Piotra. Gdy przybył, były tam setki zdumionych i szczęśliwych na jego widok wiernych. Dziennik odnotowuje, że ten całkowicie niecodzienny wizerunek Franciszka wywołał skrajnie odmienne opinie.

Nigdy wcześniej w bazylice watykańskiej nie widziano papieża bez sutanny - podkreśla. Jak stwierdza watykanistka Franca Giansoldati, to "ewidentny przykład tego, że Franciszek potrzebuje normalności" i dlatego "rozbił kolejny symbol - białej sutanny". Nagrane w bazylice wideo przejdzie do historii, podobnie, jak środowe, prywatne spotkanie z królem Wielkiej Brytanii Karolem III i jego małżonką królową Kamillą w watykańskim Domu Świętej Marty - zaznacza "Il Messaggero".

"Corriere della Sera" przypomina, że to już kolejne zaskakujące wyjście papieża z jego apartamentu w Domu Świętej Marty. Jak podkreśla, to także dowód na to, że wraca on do zdrowia. Dlatego można w tej sytuacji założyć, że Franciszek weźmie udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia - stwierdza dziennik.

"Wizerunek papieża, który jest po prostu człowiekiem" - tak "La Stampa" podsumowuje scenę z bazyliki.

"Il Giornale" podkreśla zaś: Franciszek pokazuje, że "jest człowiekiem, który walczy z chorobą, kruchym duszpasterzem wśród swojego ludu". Zwraca uwagę na to, że ci, którzy byli w bazylice "oniemieli" na jego widok.

Sylwia Wysocka

Whether he’s your favorite pope or not, or even if you don’t like popes in general, please pray for Pope Francis. He came out unexpectedly today to greet and bless some people. God be with us.

pic.twitter.com/VHwtuisUpm