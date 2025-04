W sobotę ulicami Warszawy przejdzie marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego oraz 500 lat od Hołdu Pruskiego. Swój udział w marszau zapowiedził prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości; niewykluczone, że pojawi się też na nim popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

Marsz ma wystartować o godz. 12 sprzed pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Wcześniej o godz. 10.30 w kościele św. Krzyża odbędzie się msza święta.

Do udziału w marszu już pod koniec marca zachęcał Jarosław Kaczyński. "Wzywam wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha" - mówił. "Jest dziś wiele powodów, aby zademonstrować, że my - ludzie kochający Polskę - tu jesteśmy" - napisał wówczas szef PiS na platformie X.

Kaczyński kilka dni temu pytany na konferencji prasowej o szacowaną frekwencję na marszu odparł, że "co do chęci uczestniczenia w tym marszu, to jest ona jak na nasze oczekiwania zupełnie znacząca". "Myśmy nigdy nie oczekiwali, że to będzie jakiś marsz na setki czy dziesiątki tysięcy ludzi. Chcieliśmy jednak, żeby po prostu te dwie rocznice zostały uczczone" - mówił.

Szef PiS ocenił jednocześnie, że rocznica hołdu pruskiego "została zupełnie już zapomniana przez obecną władzę". "Ona jest tak wyzywająca dla ludzi, którzy służą Niemcom, że oni już w ogóle nie są w stanie tego zaakceptować" - przekonywał.

W komitecie organizacyjnym marszu zasiadają prof. Andrzej Nowak, europoseł Patryk Jaki (PiS) i były marszałek Sejmu Marek Jurek.

Patryk Jaki promował marsz w mediach społecznościowych. "Wstawiajcie plakaty, filmy, zaproszenia. Taka okazja jest dosłownie raz na tysiąc lat. Zabierzcie znajomych, nasze flagi. Bądźcie częścią wydarzenia, które potem z dumną pokażecie kolejnym pokoleniem" - napisał w piątek na X.

Podczas marszu ma być podjęta próba pobicia rekordu Polski par tańczących Poloneza. To wydarzenie ma się rozpocząć wcześniej, bo o godz. 11.15 przy bramie uniwersyteckiej. "Niech cała Europa zobaczy ten piękny obrazek na 1000-lecie Królestwa Polskiego" - pisał na X Jaki. "Polonez jest symbolem długości, siły, atrakcyjności i znaczenia polskiej kultury na świecie" - wskazał.

W 1025 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej koronowany na pierwszego króla Polski został Bolesław Chrobry - uroczystość odbyła się najprawdopodobniej w Wielkanoc, która wówczas przypadała 18 kwietnia. Chrobry zmarł w czerwcu 1025, a koronacja jego następcy, Mieszka II Lamberta, odbyła się w Gnieźnie 25 grudnia 1025 r.

10 kwietnia 1525 r. ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu.