Opolskie: Buddyści przekażą przed świętami pomoc dla powodzian

Mająca siedzibą na Tajwanie fundacja Tzu Chi swoją pierwszą dużą akcję dobroczynną na terenie Polski przeprowadziła w 2022 roku dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Jak powiedziała PAP Lola Chen - Atlas, w najbliższych dniach wolontariusze fundacji przekażą poszkodowanym przez wrześniową powódź mieszkańcom województwa opolskiego karty zakupowe o wartości przekraczającej 1,7 miliona złotych.

"We wtorek odwiedzimy Głuchołazy, gdzie przekażemy 969 kart o wartości tysiąca złotych każda 395 rodzinom poszkodowanym przez powódź. W środę przyjedziemy do Lewina Brzeskiego, gdzie 295 rodzin otrzyma 746 takich kart. Nasz dar trafi do rodzin, które zostały wskazane przez pracowników opieki społecznej z tych gmin, a ilość kart, jaką otrzyma każda z rodzin, jest uzależniona od liczby jej członków" - wyjaśnia Lola Chen - Atlas.

Wolontariuszka - jedna z czterech certyfikowanych w Polsce - zaznacza, że przekazywana pomoc nie ma żadnych związków ze światopoglądem obdarowywanych.

"Wśród naszych wolontariuszy pracujących na całym świecie są wyznawcy różnych religii - zarówno buddyści, jak i chrześcijanie, czy muzułmanie. Łączy nas chęć niesienia pomocy dla ludzi, którzy znajdują się w potrzebie" - podkreśla Chen - Atlas.

Fundacja, która ma już przedstawicieli w kilku miastach Polski, prowadzi już systematyczną działalność na rzecz potrzebujących w Opolu. Co miesiąc, przy wsparciu pracowników MOPS przekazuje w ramach działalności charytatywnej 45 kart zakupowych do sklepów spożywczych i 15 przedpłaconych kart na zakup lekarstw w aptekach.

Fundacja Tzu Chi, której nazwa w języku chińskim oznacza "Współczucie i Pomoc", została założona w 1966 roku na Tajwanie przez buddyjską mniszkę Cheng Yen, która kieruje organizacją do chwili obecnej. Z biegiem czasu lokalna sieć samopomocy mieszkanek wyspy rozrosła się i przekształciła w globalną organizację dobroczynną mającą swoje przedstawicielstwa w 68 krajach i działającą na terenie 136 państw. Działalność fundacji oparta jest na pracy wolontariuszy. W Polsce mieszka obecnie 20 wolontariuszy Tzu Chi, w tym czworo certyfikowanych przez centralę na Tajwanie. Są oni wspierani w swych akcjach przez miejscowych pracowników opieki społecznej, jak również przez wiele osób prywatnych.