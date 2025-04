Chiny: Jesteśmy gotowi współpracować z UE

MSZ Chin wyraziło w poniedziałek gotowość Pekinu do współpracy z Unią Europejską na rzecz obrony zasad międzynarodowego handlu i Światowej Organizacji Handlu (WTO). "Cła wzajemne" ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa określił mianem "broni (służącą) do wywierania presji".

Rzecznik chińskiego resortu Lin Jian podkreślił, że Chiny i UE, jako druga i trzecia największa gospodarka świata, są "zwolennikami globalizacji gospodarczej i wolnego handlu" oraz "zagorzałymi obrońcami" WTO.

"Przywódcy UE podkreślają, że sprawne funkcjonowanie gospodarki światowej wymaga stabilności i pewności" - powiedział Lin podczas briefingu prasowego. "UE i Chiny dążą do utrzymania sprawiedliwego i wolnego systemu handlu wielostronnego opartego na WTO, co leży we wspólnym interesie obu stron i całego świata" - dodał.

W piątek dziennik "South China Morning Post" ujawnił, że unijni przywódcy planują w lipcu szczyt z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Pekinie, co - według "SMCP" - pokazuje determinację UE w dążeniu do ponownego zaangażowania w relacje z Pekinem, w kontekście załamania się stosunków z USA za prezydentury Trumpa. Rzecznik Rady Europejskiej potwierdził jeszcze w piątek, że Bruksela "pracuje z Chinami nad ustaleniem daty spotkania".

Odnosząc się do "wzajemnych ceł", rzecznik MSZ w Pekinie ocenił, że USA wykorzystuje je jako "broń (służącą) do wywierania presji i realizacji egoistycznych" interesów. "Jest to typowy unilateralizm, protekcjonizm i gospodarcze zastraszanie, które poważnie szkodzi interesom wszystkich krajów, w tym Chin i UE" - podkreślił Lin.

W ubiegłym tygodniu Trump podniósł amerykańskie cła na towary z Chin do 145 proc. W odpowiedzi władze w Pekinie zwiększyły taryfy nakładane na produkty sprowadzane z USA do 125 proc.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak