Trump: Putin mnie zwodzi, zaczynam wątpić, czy chce zakończyć wojnę

Władimir Putin nie powinien był bombardować cywilnych terenów w Ukrainie - napisał w sobotę prezydent Donald Trump, dodając, że niezbędne mogą być sankcje wtórne na Rosję.

"Nie było powodu, aby w ciągu ostatnich kilku dni Putin ostrzeliwał cywilne obszary, miasta i miasteczka" - napisał Trump na platformie Truth Social. "To skłania mnie do myślenia, że może on nie chce zatrzymać wojny" - stwierdził.

"Po prostu mnie zwodzi. Może trzeba sobie z nim poradzić inaczej, poprzez +bankowość+ lub +sankcje wtórne+? Zbyt wielu ludzi umiera!!!" - napisał amerykański prezydent.

***

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził z prezydentem USA Donaldem Trumpem bardzo symboliczne spotkanie, które - jak dodał - może okazać się historycznym. Przywódcy spotkali się przed pogrzebem papieża Franciszka.

"Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Jak podkreślił, było to "bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historycznym, jeśli osiągnięte zostaną wspólne rezultaty". Zełenski podziękował na koniec wpisu Trumpowi.

Przed rozpoczęciem pogrzebu Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy w bazylice św. Piotra. Zapowiadano, że jeszcze w sobotę liderzy mają przeprowadzić kolejne spotkanie.

Wczesnym popołudniem agencja Reutera napisała, że Trump już opuścił Rzym.

Według portalu RBK-Ukraina po ceremonii nie doszło do kolejnego spotkania przywódców. Jednak - jak zapewniło źródło - wszystkie najważniejsze kwestie zostały omówione.

Biały Dom i strona ukraińska zapewniły, że była to konstruktywna rozmowa. Rzecznik Zełenskiego Serhij Nykyforow powiadomił, że trwała ok. 15 minut.

PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /PAP/EPA Spotkanie w cztery oczy

W watykańskiej bazylice. Pogrzeb Franciszka - okazją do bezpośredniego spotkania

***

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Francji Emmanuel Macron spotkali się w Rzymie w sobotę, gdzie omówili dalsze wysiłki na rzecz pokoju w Ukrainie - poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

"Dzieje się teraz: Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron rozmawiają o dalszych wysiłkach pokojowych" - napisał Sybiha na platformie X dołączając zdjęcie ze spotkania prezydentów.

Wcześniej przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera, podał, że prezydent USA Donald Trump spotkał się w sobotę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim i przeprowadził z nim bardzo produktywną rozmowę.

Przywódcy spotkali się w Watykanie przed pogrzebem papieża Franciszka. Na ceremonię pogrzebową przyjechali do Watykanu również m.in. prezydent Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. (PAP)