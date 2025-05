Watykan: Leon XIV na razie zostaje tam, gdzie mieszkał

Papież Leon XIV, wybrany w czwartek na konklawe, postanowił na razie pozostać w swoim dotychczasowym mieszkaniu w Palazzo del Sant'Uffizio koło Placu Św. Piotra, w którym mieszkał do tej pory jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów - to nowa informacja podana przez Ansę w piątek.

Wcześniej agencja przekazała nieoficjalnie, że nowy papież będzie na razie mieszkał w Domu Św. Marty. Według najnowszych doniesień Leon XIV postanowił, że zostanie w swoim dotychczasowym mieszkaniu i poczeka tam na zakończenie remontu w apartamencie w Pałacu Apostolskim, w którym tradycyjnie mieszkali papieże; ostatnio - Benedykt XVI.

Dopiero później Leon XIV definitywnie zdecyduje o wyborze mieszkania.

W czwartek wieczorem, kilka godzin po konklawe, papież udał się do gmachu, w którym do tej pory mieszkał. Spotkał się tam z lokatorami, co uwieczniono na selfie i nagraniach wideo.