To spaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego.
Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka zachęcili do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. W ramach inicjatywy co roku ponad 100 tys. najmłodszych otrzymuje m.in. posiłki, przybory szkolne, stypendia uczniowskie i niezbędne leczenie i rehabilitację.
Para prezydencka w opublikowanym w piątek nagraniu zachęciła do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. W tym roku przebiega ono pod hasłem "Świeca, która tworzy polską Wigilię".
- Jest to ogromnie ważne i cenne przedsięwzięcie, a jednocześnie wspaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego, bo to dzieło prowadzą razem polscy katolicy, ewangelicy i prawosławni - powiedział prezydent Nawrocki.
Zaznaczył, że obecne od 35 lat w polskich domach świece Caritasu "symbolizują ciepło, serdeczność, uroczysty i radosny charakter świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim są znakiem solidarności z bliźnimi".
- Niech również w tym roku na naszych stołach przy rodzinnej wieczerzy zapłonie to światło pełne piękna i dobra - zaapelował prezydent.
Zwrócił uwagę, że "dotychczas rozprowadzono już ponad 50 mln świec Caritasu, a zebrane środki co roku finansują pomoc dla ponad 100 tys. dzieci".
- Bądźmy lepsi dla siebie, nieśmy nadzieję - zachęcił prezydent RP, składając świąteczne życzenia.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to inicjatywa Caritasu Polska. Powstała w 1994 r. W 2000 r. przyłączyły się do niej Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) i Eleos Kościoła Prawosławnego. W 2009 r. dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Świece można nabyć w 10 tys. parafii w całej Polsce.
Dzięki pozyskanym środkom Caritas organizuje wakacyjne wyjazdy dla dzieci z najuboższych rodzin, programy stypendialne Skrzydła i Dwa Talenty - dla dzieci uzdolnionych i potrzebujących wsparcia materialnego, finansuje plecaki z kompletną wyprawką szkolną w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechu, a także wspomaga codzienną działalność ok. 500 placówek dla dzieci prowadzonych przez diecezjalne Caritasy: świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, domów samotnej matki i hospicjów dla dzieci.
Od 1996 r. część pieniędzy z akcji przeznaczana jest także na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych rejonach świata. W tym roku będzie to wsparcie dla najmłodszych mieszkańców Kuby - ofiar huraganu Melissa. Zebrane pieniądze trafią na pomoc psychospołeczną, dożywianie i podstawowe wyposażenie 40 tamtejszych świetlic.
