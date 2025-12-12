info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Para prezydencka zachęca do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Para prezydencka zachęca do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Świece. W sam raz do wigilijnego stołu  
Katarzyna Matejek /Foto Gość Świece. W sam raz do wigilijnego stołu

To spaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego.

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka zachęcili do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. W ramach inicjatywy co roku ponad 100 tys. najmłodszych otrzymuje m.in. posiłki, przybory szkolne, stypendia uczniowskie i niezbędne leczenie i rehabilitację.

Para prezydencka w opublikowanym w piątek nagraniu zachęciła do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. W tym roku przebiega ono pod hasłem "Świeca, która tworzy polską Wigilię".

- Jest to ogromnie ważne i cenne przedsięwzięcie, a jednocześnie wspaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego, bo to dzieło prowadzą razem polscy katolicy, ewangelicy i prawosławni - powiedział prezydent Nawrocki.

Zaznaczył, że obecne od 35 lat w polskich domach świece Caritasu "symbolizują ciepło, serdeczność, uroczysty i radosny charakter świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim są znakiem solidarności z bliźnimi".

- Niech również w tym roku na naszych stołach przy rodzinnej wieczerzy zapłonie to światło pełne piękna i dobra - zaapelował prezydent.

Zwrócił uwagę, że "dotychczas rozprowadzono już ponad 50 mln świec Caritasu, a zebrane środki co roku finansują pomoc dla ponad 100 tys. dzieci".

- Bądźmy lepsi dla siebie, nieśmy nadzieję - zachęcił prezydent RP, składając świąteczne życzenia.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to inicjatywa Caritasu Polska. Powstała w 1994 r. W 2000 r. przyłączyły się do niej Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) i Eleos Kościoła Prawosławnego. W 2009 r. dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Świece można nabyć w 10 tys. parafii w całej Polsce.

Dzięki pozyskanym środkom Caritas organizuje wakacyjne wyjazdy dla dzieci z najuboższych rodzin, programy stypendialne Skrzydła i Dwa Talenty - dla dzieci uzdolnionych i potrzebujących wsparcia materialnego, finansuje plecaki z kompletną wyprawką szkolną w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechu, a także wspomaga codzienną działalność ok. 500 placówek dla dzieci prowadzonych przez diecezjalne Caritasy: świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, domów samotnej matki i hospicjów dla dzieci.

Od 1996 r. część pieniędzy z akcji przeznaczana jest także na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych rejonach świata. W tym roku będzie to wsparcie dla najmłodszych mieszkańców Kuby - ofiar huraganu Melissa. Zebrane pieniądze trafią na pomoc psychospołeczną, dożywianie i podstawowe wyposażenie 40 tamtejszych świetlic.

PAP |

dodane 12.12.2025 19:39

TAGI| BOŻE NARODZENIE, DOBROCZYNNOŚĆ, EKUMENIZM, KAROL NAWROCKI, PAP, PREZYDENT, PREZYDENT RP, SPOŁECZEŃSTWO, ŚWIĘTO

