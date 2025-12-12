Raport: 45 minut wynosi średni czas uwodzenia dzieci w grach online

A algorytmy...
Średni czas uwodzenia w grach online (grooming) wynosi 45 minut - wynika z przedstawionego w piątek przez Press Club Polska informatora poświęconego zagrożeniom, z jakimi w internecie spotykają się dzieci. W przyszłym tygodniu trafi on do szkół i kuratoriów oświaty w całej Polsce.
Przeznaczony dla rodziców i nauczycieli informator "Ekrany, zdrowie, bezpieczeństwo i dostęp do informacji" został przedstawiony na konferencji zorganizowanej w siedzibie organizacji Press Club Polska. Poświęcony jest zagrożeniom, z jakimi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie, a także metodom zapobiegania im i walce z ich skutkami. Został przygotowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Totalizatorem Sportowym i Teatrem Polskim w Warszawie.
Informator zwraca uwagę m.in. na problem przemocy seksualnej w internecie. Według przywołanych w nim danych jednej z form krzywdzenia seksualnego w sieci mogło doświadczyć 68 proc. osób poniżej 18 lat. Z tą formą małoletni spotykają się m.in. w grach online, a średni czas uwodzenia dziecka (grooming) w grach online wynosi 45 minut.
Poruszona została także kwestia wpływu, jaki na najmłodszych użytkowników internetu mają algorytmy serwisów internetowych. Z przywołanego w informatorze badania opartego na analizie miniatur filmów polecanych dzieciom na platformach wideo wynika, że 91,5 proc. z nich zawiera "dramat i intrygę", a 79,1 proc. elementów wizualnych miało cechy "wyłapywania uwagi".
Analityk internetu i mediów społecznościowych Michał Fedorowicz dodał, że obserwuje dużą zmianę w działaniu algorytmów. Obecnie sugerują one przede wszystkim treści wywołujące złość, gniew i zaskoczenie, a w niewielkim stopniu proponują treści sprawiające radość czy odwołujące się do miłości.
W informatorze poruszono również temat zagrożeń, jak m.in. cyberprzemoc, dezinformacja czy uzależnienie od hazardu wynikające m.in. z funkcjonowania w grach online tzw. loot boxów, czyli losowych nagród, za które trzeba zapłacić. Znalazły się w nim także wskazówki, jak rozpoznać u dziecka problematyczne użytkowanie internetu (PUI), jak zabezpieczyć jego telefon przed szkodliwymi treściami czy też, jak zadbać o higienę cyfrową.
Zaangażowany w projekt zastępca przewodniczącej państwowej komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich Konrad Ciesiołkiewicz zaznaczył, że celem raportu nie jest straszenie jego adresatów, lecz otwieranie oczu i zwracanie uwagi na to, że środowisko mediów cyfrowych, a szczególnie platform społecznościowych, jest środowiskiem wysokiego ryzyka. Dlatego jego zdaniem potrzebne są rozwiązania legislacyjne i edukacja medialna.
Dzięki patronatowi MEN informator w przyszłym tygodniu trafi do szkół i kuratoriów oświaty w całej Polsce. Jarosław Włodarczyk, członek Rady Press Club Polska i współtwórca projektu, powiedział, że materiał zostanie rozesłany do ok. 5,6 mln osób. W ramach kampanii przygotowane zostały także materiały wideo, które - wraz z informatorem - można znaleźć na stronie internetowej medialna.edu.pl.
Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Jest instytucją non-profit działającą jako fundacja i utrzymywaną przede wszystkim przez wpływy od członków i darczyńców.
