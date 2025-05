Około 270 tys. pielgrzymów przybyło w poniedziałek wieczorem do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie na uroczystości 108. rocznicy rozpoczęcia objawień maryjnych w tej portugalskiej miejscowości. Wśród nich jest kilkuset Polaków.

Przedstawiciele Kościoła poinformowali, że około 270 tys. pielgrzymów przybyło z całej Portugalii, Hiszpanii, Polski i z bardziej odległych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Paragwaj, Mauritius i Tajwan, gromadząc się w jednym z najsłynniejszych sanktuariów katolicyzmu, położonym niecałe 150 kilometrów na północ od Lizbony.

Rozpoczęte późnym wieczorem w Fatimie modlitwy, m.in. różaniec, odmawiane są w kilku językach świata, w tym po polsku.

Według organizatorów wydarzenia wśród pątników z Polski są zarówno pielgrzymi, którzy dotarli tam w zorganizowanych grupach, jak też indywidualnie, w tym Polacy rezydujący w innych krajach.

Jak powiedziała PAP rzecznik prasowa sanktuarium w Fatimie Patricia Duarte, tegoroczne przygotowania do rozpoczętych w poniedziałek dwudniowych uroczystości przebiegały pod znakiem uczczenia zmarłego w poniedziałek wielkanocny papieża Franciszka oraz miały związek z zakończonym w czwartek w Rzymie konklawe.

Rozpoczętym wieczorem uroczystościom w Fatimie przewodzi brazylijski kardynał Jaime Spengler, który do Portugalii przybył z Rzymu, gdzie brał udział w konklawe. Towarzyszy mu w sanktuarium ponad 30 biskupów i kardynałów.

Obecny w Fatimie portugalski kardynał Antonio Marto przekazał, że po konklawe rozmawiał z papieżem Leonem XIV zapraszając go do Fatimy, gdzie w 1917 r. troje dzieci uczestniczyło w objawieniach maryjnych. Dotychczas do tego sanktuarium pielgrzymowało czterech papieży: Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

zat/wr/