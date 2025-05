Turecka policja aresztowała 97 studentów Uniwersytetu Bosforskiego w Stambule - poinformowały władze miejskie. Wszyscy zatrzymani uczestniczyli w proteście przeciw zorganizowanej na terenie kampusu konferencji muzułmańskiego kaznodziei Nurredina Yildiza.

Gubernator prowincji Stambuł Davut Gul powiedział, że we wtorek wieczorem policjanci wkroczyli do akcji, gdy studenci podjęli próbę przełamania policyjnej barykady. Dodał, że doszło do przepychanek z funkcjonariuszami, w wyniku których 13 policjantów odniosło obrażenia - większość z nich wpadła do głębokiego na 5 metrów wykopu budowlanego.

Reuters podkreślił, że poglądy głoszone przez Yildiza budzą w Turcji żywe kontrowersje; znany jest m.in. z popierania małżeństw zawieranych w bardzo młodym wieku. Agencja przypomniała też, że zarówno studenci, jak i wykładowcy Uniwersytetu Bosforskiego regularnie protestowali w ostatnich latach przeciwko przejawom nadmiernej, ich zdaniem, ingerencji rządu w środowisko akademickie.

W drugiej połowie marca przez Stambuł przetoczyła się fala studenckich protestów przeciw zatrzymaniu byłego burmistrza tego miasta Ekrema Imamoglu. Uchodzi on za głównego rywala prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w zaplanowanych na 2028 r. wyborach głowy państwa. Zarzucono mu korupcję i powiązania z organizacją terrorystyczną. 26 marca nowym burmistrzem Stambułu został Nuri Aslan z tego samego opozycyjnego ugrupowania (CHP), co Imamoglu.