Efekt papieża Leona  

W ciągu zaledwie jednego tygodnia otrzymaliśmy ponad 150 zapytań dotyczących naszego charyzmatu - ujawnia o. Alejandro Moral Antón, przełożony generalny Zakonu św. Augustyna, odnosząc się do efektu, jaki wywołał wybór kard. Roberta Prevosta na papieża.

W rozmowie z agencją SIR o. Alejandro Moral Antón na pytanie o nowe wyzwania dla zakonu odpowiada: „Chciałbym, aby to było przeżywane jako bodziec”. O. Moral podkreśla, że „jest to czas, który może przynieść pozytywne owoce dla wszystkich, nie tylko dla nas”.

Opowiada także o krótkiej wymianie zdań z papieżem: „Powiedziałem mu z uśmiechem: «Jesteś augustiańskim biskupem, który pozostał najbardziej związany z zakonem!». I on się uśmiechnął”.

W rozmowie z agencją SIR o. Moral podzielił się również swoimi spostrzeżeniami na temat osoby Papieża.

„Leon XIV jest roztropny, zrównoważony, zdolny do słuchania i obserwacji. To odpowiednia osoba na ten czas” – mówi przełożony generalny augustianów.

Mówiąc o wyborze imienia, stwierdza: „Myślałem, że mógłby wybrać między Augustynem a Leonem. Potem, jak sam wyjaśnił, Leon to imię, które wskazuje na silną i otwartą na świat posługę”. I dodaje: „To wybór, który wskazuje na wyraźny kierunek duszpasterski: prowadzić Kościół z odwagą przez epokowe zmiany, których jesteśmy świadkami, począwszy od rewolucji technologicznej”.

Odnosząc się do sztucznej inteligencji, o. Moral zauważył: „Jest bardzo wrażliwy na ten temat. To Papież obecny w świecie, który dostrzega zachodzące zmiany i wie, że trzeba odpowiadać na znaki czasu z ewangeliczną odpowiedzialnością. To nie jest pontyfikat skierowany ku przeszłości, lecz ku przyszłości”.