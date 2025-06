Sąd bada, czy udostępnianie obrazów okrucieństw w mediach społecznościowych, szczególnie w Mali, można samo w sobie sklasyfikować jako zbrodnię wojenną.

Według raportów wagnerowcy dopuszczali się zbrodni wojennych oraz rzekomo nagrywali i udostępniali bestialskie akty, takie jak ścięcia i rozczłonkowanie, na platformach takich jak Telegram.

Jak zauważa Lindsay Freeman z Centrum Praw Człowieka przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley od czasu, gdy Grupa Wagnera włączyła się do walki w Mali „nastąpiła eskalacja zbrodni wojennych i naruszeń praw człowieka, w tym brutalne ścięcia głów, rozczłonkowanie i rzeczy, o których wiemy, ponieważ oni sami nagrywają siebie, jak to robią, i sami publikują to na swoich kontach w mediach społecznościowych na Telegramie”.

Śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego skupi się na tym, czy publikowanie tych makabrycznych obrazów stanowi naruszenie prawa międzynarodowego.

Freeman zauważyła również, że udostępniane obrazy generują znaczną aktywność online, a niektóre kanały nawet czerpią zyski z tych treści. „Im bardziej drastyczny staje się materiał, tym większe zaangażowanie uzyskują te kanały i tym bardziej grupa się rozrasta”.

Raporty wzywają również Międzynarodowy Trybunał Karny do zbadania rządów Mali i Rosji pod kątem ich roli w domniemanych okrucieństwach między grudniem 2021 r. a lipcem 2024 r. Nadużycia te obejmują pozasądowe zabójstwa, tortury, okaleczenia oraz kanibalizm w północnej i środkowej części Mali.

Zdaniem Beverly Ochieng z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, odejście Grupy Wagnera nie zmieni znacząco sytuacji bezpieczeństwa w Mali, gdyż Rosja zamierza nadal pozostać w tym kraju jako to, co jest obecnie znane jako Korpus Afrykański.

Jego oddziały składają się z sił Wagnera. Istnieje prawdopodobieństwo dalszego trendu przemocy „szczególnie ze strony grup powiązanych z Al-Kaida, która odwetowo atakuje Rosję”.

Jednocześnie w miarę jak USA i inne mocarstwa zachodnie wycofują się z regionu, Rosja rozszerza swoje wpływy w różnych częściach Afryki.