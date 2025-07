Wzrost liczby zamachów samobójczych w Nigerii  

Za atakiem prawdopodobnie stoi ponownie ugrupowanie Boko Haram, od lat destabilizujące sytuację na północy Nigerii.

Trwający od 16 lat konflikt, pomiędzy islamistycznym ugrupowaniem dążącym do wprowadzenia szariatu w kraju, a siłami rządowymi naznaczony jest przemocą i zamachami samobójczymi.

Te często przeprowadzane są przez kobiety, które ukrywają materiały wybuchowe pod hidżabami, tradycyjnym nakryciem powszechnie noszonym przez muzułmanki w północnym regionie Nigerii.

Pierwszy z serii zamachów samobójczych, za którymi stało Boko Haram, odnotowano w Nigerii w 2011 r. Od tamtego czasu to terrorystyczne ugrupowanie przeprowadziło setki takich ataków, z których wiele było wymierzonych w zgromadzenia cywilne.

Według danych Tony Blair Institute for Global Change, tylko w 2017 roku doszło do ponad 127 zamachów samobójczych i prób zamachów samobójczych.

W latach poprzedzających 2024 r. liczba zamachów samobójczych zmalała. Niektórzy analitycy przypisywali ten spadek sukcesom militarnym i rozbiciu Boko Haram na rywalizujące frakcje, w szczególności Prowincję Państwa Islamskiego Afryki Zachodniej (ISWAP) i Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS).

ISWAP przyjęła inną strategię niż pierwotna grupa Boko Haram, preferując ukierunkowane ataki na agencje bezpieczeństwa i instalacje wojskowe, a nie na ludność cywilną. Z czasem doszło do walk wewnętrznych między frakcjami, które znacznie osłabiły obie grupy, w szczególności JAS, której przywódca, Abubakar Shekau, zginął w 2021 r.

Prezydent Nigerii Bola Tinubu w oświadczeniu opublikowanym na X ocenił, że ostatni samobójczy atak był próbą ponownego szerzenia strachu przez ugrupowanie.

I am deeply saddened and outraged by the series of tragic events that have shaken our nation in recent days. From the cowardly suicide bombing in Konduga, Borno State, to the horrifying lynching of innocent travellers in Plateau State, and the deadly explosion in Kano, these…