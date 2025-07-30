Reklama

Jubileusz Młodzieży w Rzymie wystartował! Papież zrobił niespodziankę
Jubileusz Młodzieży w Rzymie wystartował! Papież zrobił niespodziankę

Jubileusz Młodzieży w Rzymie wystartował! Papież zrobił niespodziankę  
Vatican News / ks. Marek Weresa Leon XIV wśród uczestników Jubileuszu Młodzieży

Macie okazję, by dawać przesłanie nadziei, wołajmy o pokój na świecie – mówił Papież Leon XIV do 120 tysięcy młodych zgromadzonych na inauguracji Jubileuszu Młodzieży w Rzymie. Ojciec Święty niespodziewanie pojawił się na Placu św. Piotra po zakończeniu Mszy świętej, pozdrawiając z papamobile uczestników Eucharystii.

Vatican News - Polski Leon XIV na rozpoczęcie Jubileuszu Młodzieży: zanieście światu łaskę Bożą i pokój Jezusa

Pojawienie się Papieża w papamobile nie było przewidziane w harmonogramie wtorkowej uroczystości. Podczas przejazdu Ojca Świętego tysiące osób pozdrawiały Leona XIV, wznosząc okrzyki: „To jest młodzież Papieża”. Widać było też wiele polskich flag. 

Papież z przesłaniem nadziei i pokoju

W krótkim przemówieniu Papież nawiązał do słów Jezusa. „Wy jesteście solą świata, wy jesteście światłością świata”. Leon XIV, zwracając się do 120 tys. młodych z całego świata, wezwał, by ich radość i entuzjazm wobec Chrystusa były usłyszane na całym świecie.  „Miejmy nadzieję, że zawsze będziecie znakami nadziei dla świata” – mówił Papież. 

Dodał, że uczestnicy Jubileuszu Młodzieży będą w tych dniach mieli okazję do przekazywania przesłania nadziei, łaski Boga i Jego światła dla Rzymu, Włoch i całego świata. „Idźmy razem z naszą wiarą w Jezusa Chrystusa” – zaapelował Ojciec Święty.

Leon XIV wezwał także do modlitwy o pokój. „Wołajmy: chcemy pokoju na świecie! Módlmy się w intencji pokoju. Bądźmy świadkami pokoju Jezusa Chrystusa, pojednania – tego, czego wszyscy szukają” – podkreślił Papież. 

Do zobaczenia na Tor Vergata! 

Na zakończenie Ojciec Święty zapowiedział swoje spotkanie z młodzieżą. „Zobaczymy się na Tor Vergata. Dobrego tygodnia!” – pożegnał się z młodymi Papież.

„Wiara jest spotkaniem, ale to Jezus decyduje, kiedy i jak do nas przychodzi. My jesteśmy wezwani, by odpowiedzieć” – mówił abp Rino Fisichella podczas Mszy świętej inaugurującej Jubileusz Młodzieży. Przypomniał tysiącom młodych zgromadzonych na Placu św. Piotra, że prawdziwa wiara to nie teoria, lecz życie, które prowadzi do świadectwa.

Arcybiskup odwołał się do Ewangelii o Marcie i Marii, przypominając, że choć obie przekazały Jezusowi wiadomość o chorobie Łazarza, Pan nie pospieszył natychmiast z pomocą. Kiedy komuś mówi się, że ktoś jest chory, pierwsza rzecz, którą robisz, to natychmiast pójść do tej osoby. Ale Jezus mówi apostołom, by poczekali – zauważył abp Fisichella. Tym samym – tłumaczył pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji – Jezus pokazał, że wiara to spotkanie, ale to nie my wyznaczamy jego moment. „Pierwszą osobą, która wychodzi naprzeciw jest Jezus. On przychodzi do nas kiedy chce, w jaki sposób chce, w czasie wyznaczonym przez Niego, a nie przez nas” – wyjaśniał abp Fisichella.

Dlatego – jak podkreślał arcybiskup – spotkanie Jezusa powinno dla nas oznaczać gotowość do pójścia w jego stronę. Abp Fisichella zauważył, że Marta staje się znakiem naszej gotowości do działania i życia według wiary, która nie zatrzymuje się na słowach. „Marta biegnie, nie idzie, czuje to wielkie pragnienie spotkania z Jezusem, który wychodzi do nas. Dlatego Marta jest znakiem naszej wiary, kiedy Jezus chce nas spotkać - powinien spotkać w nas osoby gotowe, aby biec w Jego kierunku bez żadnych obaw” 

Abp Fisichella podkreślił również znaczenie wolności w relacji z Bogiem. Jesteśmy zazdrośni o naszą wolność, ale powinniśmy też respektować wolność Boga – Boga, który nas nie opuszcza” – mówił. Tylko taka wolność, gotowa na poświęcenie i słuchanie, tak jak w przypadku Marty i Marii, prowadzi do prawdziwego spotkania.

„Marta mówi nam, że wiara staje się działaniem, życiem, świadectwem – przypomniał hierarcha. Wzywał młodych, by w codzienności nieśli Ewangelię uczynkami: przez pomoc potrzebującym, odwiedzanie chorych, przywracanie godności tym, którzy ją utracili. „Jeśli będziemy budowali pokój, świat będzie go miał” – podkreślił abp Rino Fisichella. 

Campus w Tor Vergata będzie miejscem papieskiego czuwania w sobotę 2 sierpnia oraz niedzielnej Mszy świętej posłania, kończącej Jubileusz Młodzieży 2025. Tor Vergata to miejsce znane z pamiętnego spotkania ze św. Janem Pawłem II podczas Światowych Dni Młodzieży w 2000 roku.

Karol Darmoros

VATICANNEWS.VA |

dodane 30.07.2025 07:28

JUBILEUSZ MŁODYCH, JUBILEUSZ MŁODYCH W RZYMIE 2025

Tydzień z Wiara.pl

