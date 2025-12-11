info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Możemy mieć do czynienia z epidemią uzależnienia dzieci od pornografii
rss newsletter facebook twitter

Możemy mieć do czynienia z epidemią uzależnienia dzieci od pornografii

Przenośne okno na świat  
ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Przenośne okno na świat
Na jego zgnilizny też

Strony pornograficzne były częściej odwiedzane przez dzieci między 7 i 14 rokiem niż Wikipedia.

Możemy mieć do czynienia z epidemią uzależnienia dzieci od pornografii - ocenił w rozmowie z PAP pedagog seksualny Wojciech Ronatowicz, komentując raport, który pokazał, że strony pornograficzne były częściej odwiedzane przez dzieci między 7 i 14 rokiem niż Wikipedia.

Raport "Internet dzieci 2025/2" przygotowany przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, Polskie Badania Internetu i Gemius przyniósł dane, że w II kwartale 2025 r. serwisy pornograficzne znalazły się w dziesiątce najczęściej odwiedzanych domen przez dzieci w wieku 7-14 lat.

W kwietniu przynajmniej jeden raz taki serwis odwiedziło 930 tys. dzieci, a w maju i czerwcu po około milion odbiorców w wieku od 7 do 14 lat. Z badania wynika, że to więcej niż liczba dzieci w tym wieku odwiedzających Wikipedię.

- Możemy mieć do czynienia z epidemią uzależnienia od pornografii - skomentował te dane w rozmowie z PAP pedagog seksualny Wojciech Ronatowicz. Jak wyjaśnił, pornografia pokazuje dzieciom złe wzorce zachowań poprzez fałszowanie obrazu kobiety i mężczyzny. Prezentowane są tam np. osoby o ciałach dobranych do roli aktorów materiałów pornograficznych. W tego typu materiałach - jak zauważył ekspert - bardzo często dochodzi do urzeczowienia kobiet lub ukazania ich w sytuacji, w których stosowana jest wobec nich przemoc.

We wrześniu Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Ustawa miałaby na celu nałożenie na właścicieli platform pornograficznych obowiązek weryfikowania wieku użytkowników.

Ronatowicz przypomniał, że pierwsze postulaty o wprowadzenie obowiązku weryfikacji wieku w celu korzystania z takich platform pojawiły się prawie 20 lat temu, kiedy to w 2006 r. ukazał się projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania. - To my dorośli nie odrobiliśmy pracy domowej już z dwóch dekad - ocenił.

- Zgadzam się, że jeśli ktoś będzie chciał znaleźć tego typu treści, to je znajdzie - przyznał ekspert. Zwrócił jednak uwagę na badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z których wynika, że ponad połowa dzieci (58 proc.), które miały kontakt z treściami pornograficznymi, twierdzi, że trafiła na nie przypadkiem. Do celowego szukania tego typu materiałów przyznało się 31 proc. badanych.

- Jesteśmy winni tego, że nasze dzieci mają zbyt łatwy dostęp do materiałów pornograficznych, gdzie wystarczy nacisnąć +tak+ przy pytaniu, czy masz 18 lat - powiedział pedagog seksualny.

Według eksperta dzieci, które mają kontakt z pornografią, dużo częściej wchodzą w ryzykowne zachowania seksualne, takie jak tzw. sexting czy web-cam sexting. Polegają one na wymianie wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów o jednoznacznym charakterze seksualnym. - Zaczyna się to powoli robić pewną normą rówieśniczą - przyznał Ronatowicz.

Zwrócił uwagę, że rodzice mają problemy z rozmową na temat ludzkiej seksualności ze swoimi dziećmi i te same problemy mają dzieci. - Rodzice często dla dziecka są aseksualni i jest im trudno rozmawiać na temat zachowań seksualnych - wskazał. Jego zdaniem państwo powinno wesprzeć rodziców w temacie edukacji psychoseksualnej.

Od roku szkolnego 2025/26 tę rolę pełni edukacja zdrowotna, czyli przedmiot, który zastąpił wychowanie do życia w rodzinie - w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII i w szkołach ponadpodstawowych. Ma on przygotować uczniów do dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, cyfrowe i środowiskowe. Według MEN w zajęciach z tego nieobowiązkowego przedmiotu w tym roku szkolnym uczestniczy około 30 proc. wszystkich uprawnionych uczniów.

Poszukiwanie przez dzieci i młodzież informacji na temat ludzkiego ciała i rozwoju psychoseksualnego, zwrócił uwagę ekspert, jest naturalnym etapem rozwoju, potrzebnym do satysfakcjonującego życia społecznego. Ważne jest, aby przekazywać sprawdzoną wiedzę z zakresu biologii, seksuologii, psychologii a nie zostawiać młodych ludzi samotnych w poszukiwaniu zwulgaryzowanej i często nieprawdziwej informacji zawartej w internecie.

Jeżeli młodzi ludzie nie otrzymują w procesie edukacji wsparcia w zrozumieniu procesu rozwoju psychoseksualnego - zaznaczył Ronatowicz, kiedyś nauczyciel WDŻ - może dojść do negatywnych konsekwencji społecznych - zwiększenia ilości ciąż u małoletnich, nielegalnych aborcji, zwiększenia osób zakażonych infekcjami przenoszonymi drogą płciową czy też zwiększenia zjawiska świadczenia usług seksualnych przez młode osoby. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 11.12.2025 11:59

TAGI| DZIECI, INTERNET, MEDIA, PAP, PORNOGRAFIA, SEKS, SPOŁECZEŃSTWO, ZDROWIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Raport: 45 minut wynosi średni czas uwodzenia dzieci w grach online | Blisko 200 dzieci urodziło się w Europie z nasienia z ryzykiem zachorowania na raka | Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance | Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę | Prezydent powołał Radę Zdrowia
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 