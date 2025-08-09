Reklama

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu
Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu  
Ks. Stanisław Piekielnik

Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.

KOMUNIKAT BISKUPA RADOMSKIEGO w związku ze zgłoszeniem dotyczącym ks. Krzysztofa Dukielskiego

W poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólnoty Kościoła oraz z troską o skrzywdzoną osobę informuję, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości.

Zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, bezzwłocznie wszczęto przewidziane normami postępowanie.

W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła, na ks. Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego.

Wyrażam szczere współczucie osobom dotkniętym niewłaściwym postępowaniem duchownego. Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka.

Proszę wszystkich wiernych o modlitwę w intencji całej naszej diecezjalnej wspólnoty.

† Marek Solarczyk

Biskup Radomski

Radom, dnia 9 sierpnia 2025 г.

 

Papież Leon XIV mianował 12 lipca ks. Krzysztofa Dukielskiego biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Nominat poprosił jednak o zwolnienie z tej funkcji, a papież przychylił się do tej prośby. Nastąpiło to w środę 6 sierpnia. Informacja została przekazana przez nuncjusza apostolskiego w Polsce z poleceniem ogłoszenia jej wiernym.

09.08.2025 15:38

Lubimy się dzielić?

Maria Sołowiej

Lubimy się dzielić?

Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.

Za piecem u Pana Boga

Andrzej Macura

Za piecem u Pana Boga

Nie, tak dobrze to jeszcze nie jest. Ale jakiś przedsmak...

Lubię wracać...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lubię wracać...

Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.

