KOMUNIKAT BISKUPA RADOMSKIEGO w związku ze zgłoszeniem dotyczącym ks. Krzysztofa Dukielskiego
W poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólnoty Kościoła oraz z troską o skrzywdzoną osobę informuję, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości.
Zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym, po otrzymaniu wiarygodnej informacji, bezzwłocznie wszczęto przewidziane normami postępowanie.
W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła, na ks. Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego.
Wyrażam szczere współczucie osobom dotkniętym niewłaściwym postępowaniem duchownego. Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka.
Proszę wszystkich wiernych o modlitwę w intencji całej naszej diecezjalnej wspólnoty.
† Marek Solarczyk
Biskup Radomski
Radom, dnia 9 sierpnia 2025 г.
---
Papież Leon XIV mianował 12 lipca ks. Krzysztofa Dukielskiego biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Nominat poprosił jednak o zwolnienie z tej funkcji, a papież przychylił się do tej prośby. Nastąpiło to w środę 6 sierpnia. Informacja została przekazana przez nuncjusza apostolskiego w Polsce z poleceniem ogłoszenia jej wiernym.
