Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Strefa Gazy: W izraelskim ataku zabito pięciu dziennikarzy Al-Dżaziry
rss newsletter facebook twitter

Strefa Gazy: W izraelskim ataku zabito pięciu dziennikarzy Al-Dżaziry

Spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w Strefie Gazy  
OLGA FEDEROVA /PAP/EPA Spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

Rada Bezpieczeństwa ONZ: nie ma militarnego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Reklama

Katarska telewizja Al-Dżazira poinformowała, że jej pięciu dziennikarzy zabito w niedzielę w precyzyjnym ataku Izraela na Strefę Gazy. Izraelska armia potwierdziła uderzenie, zaznaczając, że było wymierzone w Anasa al-Szarifa, będącym "terrorystą podającym się za dziennikarza".

Pięciu pracowników Al-Dżaziry, w tym 28-letni Al-Szarif, drugi dziennikarz i trzech operatorów kamer zginęło w nalocie na ich namiot rozłożony w pobliżu wejścia do szpitala Al-Szifa w mieście Gaza - przekazała stacja.

Izraelska armia poinformowała w komunikacie, że Al-Szarif kierował komórką terrorystyczną Hamasu i przeprowadzał ataki rakietowe na izraelskich cywilów i wojskowych. Dodano, że jego przynależność do organizacji terrorystycznej potwierdzają przejęte w Strefie Gazy dokumenty. Wojsko już w październiku 2024 r. opublikowało zdobyte dokumenty, podkreślając, że "jednoznacznie" udowadniają one związki Al-Szarifa z wojskowym skrzydłem Hamasu.

Katarska telewizja odpierała zarzuty izraelskiej armii kierowane pod adresem Al-Szarifa i innych dziennikarzy, określając je jako fałszywe i służące "podżeganiu przeciwko pracownikom stacji", co ma usprawiedliwiać wymierzone w nich ataki.

Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) oświadczył pod koniec lipca, że jest poważnie zaniepokojony bezpieczeństwem Al-Szarifa, który stał się celem "kampanii oszczerstw" ze strony izraelskiej armii, co może doprowadzić do jego zabójstwa.

Według CPJ w wojnie w Strefie Gazy zginęło ponad 186 dziennikarzy i pracowników mediów, w przeważającej mierze byli to Palestyńczycy.

Jerzy Adamiak 

***

 Na niedzielnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Strefy Gazy, zwołanym w związku z planem Izraela przejęcia kontroli nad miastem Gaza, mówcy wzywali do rozwiązania konfliktu w oparciu o zasadę dwóch państw. Przedstawicielka USA stwierdziła, że rząd USA uważa spotkanie za "kontrproduktywne".

Nadzwyczajne posiedzenie zwołano na wniosek Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Grecji i Słowenii. Nie przedłożono projektu rezolucji, którą USA blokowały już pięciokrotnie korzystając z prawa weta, jednak potępiono plany Izraela dotyczące miasta Gaza.

Miroslav Jenca, zastępca sekretarza generalnego ds. Europy, Azji Środkowej i Ameryk w Departamencie Spraw Politycznych ONZ, oświadczył, że sytuacja w Strefie Gazy stale się pogarsza, narażając 2 mln Palestyńczyków na "jeszcze większe niebezpieczeństwo", a zamiar Izraela dodatkowo zagroziłby życiu pozostałych jeńców Hamasu.

W jego ocenie plan "pokonania Hamasu" i ustanowienia alternatywnej administracji cywilnej, która nie byłaby ani Hamasem, ani Autonomią Palestyńską, wiąże się z ryzykiem "kolejnej niebezpiecznej eskalacji" grożącej destabilizacją całego regionu.

Ramesh Rajasingham, szef ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, przypomniał, że Palestyńczycy od ponad 670 dni codziennie doświadczają cierpień, przemocy i zabójstw.

- Warunki humanitarne są przyczyną tych przerażających wydarzeń. Wszelkie pozostałe środki utrzymania załamują się pod ciężarem ciągłych działań wojennych, przymusowych przesiedleń i niewystarczającego poziomu pomocy ratującej życie. Liczba zgonów z głodu rośnie, zwłaszcza wśród dzieci - podkreślił, dodając, że służby zdrowia w Strefie Gazy udokumentowały śmierć 90 dzieci z powodu ostrego niedożywienia, w tym 37 od 1 lipca.

- To już nie jest zbliżający się kryzys głodu, to po prostu głód w czystej postaci. Każdy dzień przynosi wstrząsające obrazy kobiet, mężczyzn i dzieci zabijanych podczas desperackiej próby uzyskania żywności - mówił Rajasingham.

Ambasador USA przy ONZ Dorothy Shea zaznaczyła, że według administracji w Waszyngtonie spotkanie jest "przykładem kontrproduktywnej roli, jaką odegrało w tej sprawie zdecydowanie zbyt wiele rządów na forum Rady i w całym systemie ONZ".

- Tymczasem Stany Zjednoczone niestrudzenie pracują nad uwolnieniem zakładników, zakończeniem tej wojny i zapewnieniem cywilom w Strefie Gazy przyszłości wolnej od Hamasu. Aby to zrobić, musimy zrzucić odpowiedzialność na Hamas - powiedziałą Shea.

James Kariuki, zastępca stałego przedstawiciela Wielkiej Brytanii przy ONZ, określił częściową pomoc udzieloną przez Izrael w ostatnich tygodniach jako niewystarczającą i wezwał ten kraj do zniesienia przeszkód w dostarczaniu pomocy, w tym uniemożliwiania organizacjom prowadzenia działalności humanitarnej poprzez "nierozsądne" wymogi rejestracyjne.

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało w niedzielę, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła od początku wojny do ponad 61 430 osób.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

Od redakcji Wiara.pl

Warto zwrócić uwagę, bo tę zasadę Izrael stosuje od dawna, nie tylko w Strefie Gazy: mamy prawo zabijać terrorystów bez względu na to, że przy okazji zginą niewinni. To myślenie pokazuje, że jaką pogardą Izraelczycy odnoszą się do życia tych, którzy nie są ich rodakami.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 11.08.2025 08:45

TAGI| IZRAEL, MEDIA, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, TERRORYZM, WOJNA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Strefa Gazy: 36 zabitych w atakach Izraela | Strefa Gazy: Izrael zabija i szykuje wysiedlenie | Netanjahu: musimy dokończyć robotę | Strefa Gazy: 18 zabitych w atakach Izraela | Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
23°C Czwartek
dzień
wiecej »

Reklama

 