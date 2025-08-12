Na Jasną Górę dociera „pielgrzymia rzeka”  

W kolejnym dniu tzw. szczytu pielgrzymkowego na Jasną Górę dotarło 12 sierpnia siedem dużych pielgrzymek, m.in. aż z „końca Polski”, z Helu, także z Warmii i Białostocczyzny. Trwa szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze - prawdziwa "pielgrzymia rzeka" zdąża przez Częstochowę do jasnogórskiego sanktuarium.
Różnorodni w duchu jedności
Kaszubskie złote flagi z czarnym gryfem, symbol regionalnej dumy czy kwietne wianki w hipisowskim stylu Młodzieży Różnych Dróg i Kultur, modlitwa za Polskę i młodzież w „Nauczycielskich Warsztatach w Drodze” to szczególne dziś znaki różnorodności w jedności, czyli w pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Wszyscy odprawiający rekolekcje w drodze podkreślają ducha jedności.
„Matce Bożej wszystko zawierzamy”
- Pielgrzymka jest naprawdę super. Daje nam siłę wspólnota, wspólne dzielenie tego samego losu, trudów. Wiemy, że naszym celem jest Jasna Góra, więc Matce Bożej wszystko zawierzamy. Ja pokochałam pielgrzymki za to, że wszyscy tam są taką jednością – zapewniają pielgrzymi, młodsi i starsi, z różnych stron Polski.
Wśród uczestników rekolekcji w drodze nie brakuje osób, które doświadczają różnych trudności i kryzysów. Jak wszyscy zapewniają pielgrzymka to „solidarność wyciągniętych rąk” – w modlitwie i w służbie dla bliźniego.
Modlitwa za pielgrzymów poszkodowanych w wypadku
Paulini i jasnogórscy pielgrzymi modlą się za pątników z diecezji radomskiej poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w niedzielę 10 sierpnia w miejscowości Grobla pod Radomskiem w województwie łódzkim. W grupę pątników idących w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę wjechał pijany kierowca. W wypadku zostało rannych 10 osób. O modlitewnej solidarności zapewniają pielgrzymi, którzy docierają do sanktuarium.
Pielgrzymi wchodzą od rana do popołudnia
Dziś przybyli pątnicy z Ziemi Sandomierskiej, arch. gdańskiej, białostockiej, warmińskiej, diec. zielonogórsko-gorzowskiej, a w niej „Nauczycielskie Warsztaty w Drodze”, diec. toruńskiej oraz Młodzieży i Rodzin Różnych Dróg i Kultur. Jutro wejścia pieszych i rowerowych pielgrzymek rozpoczną się już od rana i potrwają do późnego popołudnia.
