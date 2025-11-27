Somalia: Rząd ogłosił stan wyjątkowy z powodu suszy

Rząd Somalii wprowadził oficjalnie stan wyjątkowy z powodu długotrwałej, najgorszej od lat suszy i zaapelował o pilną pomoc międzynarodową. Deszcz w tym afrykańskim kraju nie spadł od ponad roku.

Ogromne połacie kraju są teraz wysuszone po czterech słabych porach deszczowych, co naraża miliony ludzi na ryzyko głodu i przesiedleń, ostrzegli w środę przedstawiciele organizacji humanitarnych ONZ, przypominając, że w ubiegłym roku głód dotknął jedną piątą 19-milionowej populacji Somalii.

Deszcz w tym kraju nie spadł od ponad roku, a i poprzednie pory deszczowe były takie tylko z nazwy. Najgorzej jest w regionach północnych, centralnych i południowych, jak wynika z danych Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA). Puntland należy do najbardziej dotkniętych obszarów, gdzie prawie milion osób potrzebuje wsparcia, a 130 tys. osób jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, jak oświadczył Vide Ilyasa Osmana Lugatoora, prezydent tego półautonomicznego regionu.

Według Hasana Essego, dyrektora somalijskiego centrum reagowania kryzysowego, tegoroczna susza do grudnia dotknie 4,4 mln ludzi, a 1,85 mln dzieci będzie zagrożonych ostrym niedożywieniem.

Prognozy na kolejny rok są dla Somalii również fatalne. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) przewiduje, że opady będą znacznie poniżej średniej, a temperatury powyżej normy, co oznacza, że sytuacja się pogorszy i doprowadzi do masowych przesiedleń.