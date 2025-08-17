Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Dolce Leone - cytrynowy tort dla papieża
rss newsletter facebook twitter

Dolce Leone - cytrynowy tort dla papieża

Castel Gandolfo. Plac przed papieskim pałacem  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Castel Gandolfo. Plac przed papieskim pałacem

Zje go z ubogimi.

Reklama

Dolce Leone - tak nazwano tort cytrynowy, który zostanie podany w niedzielę na zakończenie obiadu, jaki papież Leon XIV zje z ponad stu ubogimi,  których zaprosił do letniej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Tort będzie biało- żółty, czyli taki jak watykańska flaga. W sobotę minęło sto dni od wyboru pierwszego w historii papieża pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych.

Połowę sierpnia i czas największych upałów w Rzymie Leon XIV spędza w Castel Gandolfo. Tym samym wznowił tradycję letnich wakacji w tym miasteczku, od której odstąpił jego poprzednik, Franciszek.

W 101. dniu pontyfikatu papież odprawi rano mszę w pobliskim sanktuarium maryjnym i spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Następnie na terenie letniej papieskiej posiadłości Leon XIV zje obiad z ponad stu ubogimi osobami, które są podopiecznymi Caritas. Zwieńczy go tort nazwany Dolce Leone, przygotowany w cukierni w miejscowości Albano.

- Niegdyś robiliśmy desery dla Jana Pawła II, były dobre. Mamy nadzieję, że także w niedzielę wszyscy będą zadowoleni- powiedziała właścicielka cukierni.

Wyjawiła, że jej zespół młodych cukierników przygotował biało-żółty tort z dodatkiem musu cytrynowego, udekorowany galaretką z malin i bazylii. Jak zaznaczyła, deser jest orzeźwiający.

- To przysmak w sam raz na upały panujące w tych dniach - podkreśliła kobieta, która została zaproszona do papieskiej posiadłości, by osobiście pokroić tort.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.08.2025 06:44

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, RÓŻNE, WATYKAN, WŁOCHY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty | Ufamy, że prezydent będzie pamiętał o ochronie życia | Leon XIV: braterstwo i gesty solidarności odpowiedzią na rozpacz i śmierć | Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów dotarło na Jasną Górę | Bezpieczeństwa kraju nie mierzy się tylko ilością wojska, ale też morale społeczeństwa
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Idzie nowe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Idzie nowe

Największym wrogiem nowego jest stare, a lepszego to, co dobre.

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

"USA mogą jedynie pomóc jeśi to będzie konieczne"

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

"Znając historię, można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością"

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
noc
18°C Piątek
rano
21°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
wiecej »

Reklama

 