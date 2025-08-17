Dolce Leone - cytrynowy tort dla papieża

Zje go z ubogimi.
Dolce Leone - tak nazwano tort cytrynowy, który zostanie podany w niedzielę na zakończenie obiadu, jaki papież Leon XIV zje z ponad stu ubogimi, których zaprosił do letniej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Tort będzie biało- żółty, czyli taki jak watykańska flaga. W sobotę minęło sto dni od wyboru pierwszego w historii papieża pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych.
Połowę sierpnia i czas największych upałów w Rzymie Leon XIV spędza w Castel Gandolfo. Tym samym wznowił tradycję letnich wakacji w tym miasteczku, od której odstąpił jego poprzednik, Franciszek.
W 101. dniu pontyfikatu papież odprawi rano mszę w pobliskim sanktuarium maryjnym i spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
Następnie na terenie letniej papieskiej posiadłości Leon XIV zje obiad z ponad stu ubogimi osobami, które są podopiecznymi Caritas. Zwieńczy go tort nazwany Dolce Leone, przygotowany w cukierni w miejscowości Albano.
- Niegdyś robiliśmy desery dla Jana Pawła II, były dobre. Mamy nadzieję, że także w niedzielę wszyscy będą zadowoleni- powiedziała właścicielka cukierni.
Wyjawiła, że jej zespół młodych cukierników przygotował biało-żółty tort z dodatkiem musu cytrynowego, udekorowany galaretką z malin i bazylii. Jak zaznaczyła, deser jest orzeźwiający.
- To przysmak w sam raz na upały panujące w tych dniach - podkreśliła kobieta, która została zaproszona do papieskiej posiadłości, by osobiście pokroić tort.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
