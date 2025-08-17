Dolce Leone - cytrynowy tort dla papieża

Dolce Leone - tak nazwano tort cytrynowy, który zostanie podany w niedzielę na zakończenie obiadu, jaki papież Leon XIV zje z ponad stu ubogimi, których zaprosił do letniej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Tort będzie biało- żółty, czyli taki jak watykańska flaga. W sobotę minęło sto dni od wyboru pierwszego w historii papieża pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych.

Połowę sierpnia i czas największych upałów w Rzymie Leon XIV spędza w Castel Gandolfo. Tym samym wznowił tradycję letnich wakacji w tym miasteczku, od której odstąpił jego poprzednik, Franciszek.

W 101. dniu pontyfikatu papież odprawi rano mszę w pobliskim sanktuarium maryjnym i spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Następnie na terenie letniej papieskiej posiadłości Leon XIV zje obiad z ponad stu ubogimi osobami, które są podopiecznymi Caritas. Zwieńczy go tort nazwany Dolce Leone, przygotowany w cukierni w miejscowości Albano.

- Niegdyś robiliśmy desery dla Jana Pawła II, były dobre. Mamy nadzieję, że także w niedzielę wszyscy będą zadowoleni- powiedziała właścicielka cukierni.

Wyjawiła, że jej zespół młodych cukierników przygotował biało-żółty tort z dodatkiem musu cytrynowego, udekorowany galaretką z malin i bazylii. Jak zaznaczyła, deser jest orzeźwiający.

- To przysmak w sam raz na upały panujące w tych dniach - podkreśliła kobieta, która została zaproszona do papieskiej posiadłości, by osobiście pokroić tort.

Z Rzymu Sylwia Wysocka