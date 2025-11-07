Minister rolnictwa Francji Annie Genevard oświadczyła w piątek, że gwarancje zaoferowane Francji w ramach umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i blokiem Mercosur nie są jeszcze wystarczające. Wcześniej prezydent Emmanuel Macron ocenił "raczej pozytywnie" możliwość przyjęcia tej umowy.

Szefowa resortu rolnictwa w komentarzu na serwisie X wyliczyła sprawy, które dla Francji są "czerwonymi liniami". Pierwszą z nich - wskazała - są skuteczne mechanizmy ochronne w celu zawieszenia importu w przypadku, gdyby doszło do destabilizacji rynku. Genevard dodała, że w tej zasadniczej kwestii odnotowano postępy. "W tym momencie chcemy zagwarantować, że ta klauzula będzie w pełni operacyjna i możliwa do aktywowania" - podkreśliła.

Jako drugi z warunków Francji wymieniła wzmocnione kontrole, by "zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów". Trzecim jest upewnienie się, że importowane produkty będą zgodne z francuskimi standardami sanitarnymi i środowiskowymi.

Genevard przyznała, że "są postępy", ale dodała, że to jeszcze za mało.

Macron powiedział w Brazylii w czwartek późnym wieczorem, że jest nastawiony "raczej pozytywnie" w sprawie podpisania umowy z blokiem Mercosur, choć "zachowuje czujność" w tej sprawie, bo "broni interesów Francji".

- Zostaliśmy usłyszani przez Komisję Europejską, która nie tylko dała nam pozytywną odpowiedź w sprawie mechanizmów ochronnych, ale chce też zapewnić wsparcie, w szczególności w branży hodowli, jak również - zapewnić mocniejszą ochronę naszego rynku wewnętrznego poprzez wzmocnienie naszej unii celnej - powiedział Macron.

Francuski prezydent dodał, że KE w najbliższych tygodniach będzie pracować wspólnie z blokiem Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem) nad przyjęciem mechanizmów ochronnych.

Przekonywał, że od początku zajmuje konsekwentne stanowisko i powtarza, że umowa w obecnym kształcie nie może zostać przyjęta. - To dlatego mówię, że właśnie ulega ona zmianom. Tak więc, jeśli te klauzule (mechanizmy ochronne - PAP), które wcześniej były w umowie nieobecne, będą rzeczywiście wdrożone, to uważamy, że to porozumienie może być do przyjęcia - powiedział Macron.

Natomiast FNSEA, główny związek zrzeszający rolników we Francji, zarzucił prezydentowi, że skłaniając się ku umowie, "zrywa z francuskim rolnictwem". Jak napisał szef FNSEA Arnaud Rousseau na portalach społecznościowych, Macron najpierw mówił, że sprzeciwia się umowie, a teraz raczej skłonny jest się na nią zgodzić. Rousseau dodał, że słowa prezydenta padły w Brazylii, czyli na terytorium konkurentów francuskiego rolnictwa. "Wybierając ten czas i miejsce, by wyciągnąć rękę do Mercosur, prezydent zrywa z francuskim rolnictwem" - ocenił.

Unijny komisarz ds. żywności i rolnictwa Christophe Hansen mówił w październiku, że celem Komisji Europejskiej jest, by umowa z państwami Mercosur została podpisana do końca grudnia.

Umowa, negocjowana od 25 lat, ma otworzyć rynki Ameryki Południowej na towary europejskie. Zapisy budzą jednak sprzeciw europejskich rolników, którzy obawiają się zalania europejskiego rynku przez tanie produkty rolne z krajów Mercosur.

W odpowiedzi na te obawy do projektu umowy wprowadzono mechanizmy ochronne - poza limitem wolumenu importu konkretnych towarów (np. wołowiny) prowadzona ma być kontrola lokalnych rynków. Przy stwierdzeniu 10-procentowej obniżki ceny importowanego towaru przy jednoczesnym 10-procentowym wzroście wolumenu importu wszczęte ma być 21-dniowe postępowanie; KE będzie mogła zdecydować o potencjalnym zawieszeniu preferencyjnych warunków importu.

Z Paryża Anna Wróbel

Od redakcji Wiara.pl

Francja się obroni. A Polska? Załapie się?