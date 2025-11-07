info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające
rss newsletter facebook twitter

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające  
Roman Koszowski /Foto Gość 20.07.2022 - Malopolska . Rolnictwo .

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Minister rolnictwa Francji Annie Genevard oświadczyła w piątek, że gwarancje zaoferowane Francji w ramach umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i blokiem Mercosur nie są jeszcze wystarczające. Wcześniej prezydent Emmanuel Macron ocenił "raczej pozytywnie" możliwość przyjęcia tej umowy.

Szefowa resortu rolnictwa w komentarzu na serwisie X wyliczyła sprawy, które dla Francji są "czerwonymi liniami". Pierwszą z nich - wskazała - są skuteczne mechanizmy ochronne w celu zawieszenia importu w przypadku, gdyby doszło do destabilizacji rynku. Genevard dodała, że w tej zasadniczej kwestii odnotowano postępy. "W tym momencie chcemy zagwarantować, że ta klauzula będzie w pełni operacyjna i możliwa do aktywowania" - podkreśliła.

Jako drugi z warunków Francji wymieniła wzmocnione kontrole, by "zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów". Trzecim jest upewnienie się, że importowane produkty będą zgodne z francuskimi standardami sanitarnymi i środowiskowymi.

Genevard przyznała, że "są postępy", ale dodała, że to jeszcze za mało.

Macron powiedział w Brazylii w czwartek późnym wieczorem, że jest nastawiony "raczej pozytywnie" w sprawie podpisania umowy z blokiem Mercosur, choć "zachowuje czujność" w tej sprawie, bo "broni interesów Francji".

- Zostaliśmy usłyszani przez Komisję Europejską, która nie tylko dała nam pozytywną odpowiedź w sprawie mechanizmów ochronnych, ale chce też zapewnić wsparcie, w szczególności w branży hodowli, jak również - zapewnić mocniejszą ochronę naszego rynku wewnętrznego poprzez wzmocnienie naszej unii celnej - powiedział Macron.

Francuski prezydent dodał, że KE w najbliższych tygodniach będzie pracować wspólnie z blokiem Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem) nad przyjęciem mechanizmów ochronnych.

Przekonywał, że od początku zajmuje konsekwentne stanowisko i powtarza, że umowa w obecnym kształcie nie może zostać przyjęta. - To dlatego mówię, że właśnie ulega ona zmianom. Tak więc, jeśli te klauzule (mechanizmy ochronne - PAP), które wcześniej były w umowie nieobecne, będą rzeczywiście wdrożone, to uważamy, że to porozumienie może być do przyjęcia - powiedział Macron.

Natomiast FNSEA, główny związek zrzeszający rolników we Francji, zarzucił prezydentowi, że skłaniając się ku umowie, "zrywa z francuskim rolnictwem". Jak napisał szef FNSEA Arnaud Rousseau na portalach społecznościowych, Macron najpierw mówił, że sprzeciwia się umowie, a teraz raczej skłonny jest się na nią zgodzić. Rousseau dodał, że słowa prezydenta padły w Brazylii, czyli na terytorium konkurentów francuskiego rolnictwa. "Wybierając ten czas i miejsce, by wyciągnąć rękę do Mercosur, prezydent zrywa z francuskim rolnictwem" - ocenił.

Unijny komisarz ds. żywności i rolnictwa Christophe Hansen mówił w październiku, że celem Komisji Europejskiej jest, by umowa z państwami Mercosur została podpisana do końca grudnia.

Umowa, negocjowana od 25 lat, ma otworzyć rynki Ameryki Południowej na towary europejskie. Zapisy budzą jednak sprzeciw europejskich rolników, którzy obawiają się zalania europejskiego rynku przez tanie produkty rolne z krajów Mercosur.

W odpowiedzi na te obawy do projektu umowy wprowadzono mechanizmy ochronne - poza limitem wolumenu importu konkretnych towarów (np. wołowiny) prowadzona ma być kontrola lokalnych rynków. Przy stwierdzeniu 10-procentowej obniżki ceny importowanego towaru przy jednoczesnym 10-procentowym wzroście wolumenu importu wszczęte ma być 21-dniowe postępowanie; KE będzie mogła zdecydować o potencjalnym zawieszeniu preferencyjnych warunków importu.

Z Paryża Anna Wróbel 

Od redakcji Wiara.pl

Francja się obroni. A Polska? Załapie się?

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 07.11.2025 20:05

TAGI| AMERYKA POŁUDNIOWA, DYPLOMACJA, FRANCJA, HANDEL, KE, MACRON, ORGANIZACJE, PAP, PREZYDENT, UE, UMOWY

PRZECZYTAJ TAKŻE
UE: Kraje członkowskie uzgodniły nowy cel klimatyczny | Trump ogłosił porozumienie z Chinami w sprawie metali ziem rzadkich i obniżenia ceł | Słowacja: Kraje Grupy Wyszehradzkiej powinny wspólnie sprzeciwić się ETS2 | "Le Monde": platforma Airbnb jedną z przyczyn kryzysu mieszkalnictwa | Komisarz Hansen: projekt Wspólnej Polityki Rolnej nie jest ostateczny
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 