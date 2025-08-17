Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów  

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

„Jestem blisko mieszkańców Pakistanu, Indii i Nepalu, dotkniętych przez gwałtowne powodzie. Modlę się za ofiary i ich rodziny oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej klęski żywiołowej” – wyznał Papież.

Ojciec Święty powiedział, że w letnim okresie otrzymuje wiadomości o wielu różnych inicjatywach kulturalnych i ewangelizacyjnych, często organizowanych w miejscach wakacyjnego wypoczynku. „Miło jest widzieć, jak umiłowanie Ewangelii pobudza kreatywność i zaangażowanie grup i stowarzyszeń w każdym wieku” – powiedział.

Papież pozdrowił także wszystkich obecnych dzisiaj w Castel Gandolfo na modlitwie Anioł Pański.

– Błogosławię wielką pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Piekarach w Polsce – powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański, nawiązując do pielgrzymki kobiet do Piekar Śląskich.