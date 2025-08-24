Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Buk: Misericordia Fest 2025
rss newsletter facebook twitter

Buk: Misericordia Fest 2025

Buk: Misericordia Fest 2025  
Jakub Szymczuk/GN O. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu

„Miłosierdzie jest nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa” – mówił bp Jan Glapiak w Buku podczas Mszy św. z okazji 25-lecia istnienia wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w świecie oraz 15-lecia istnienia wspólnoty w Buku.

Reklama

Eucharystia, którą koncelebrowali m.in. założyciele ruchu o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu, sprawowana w hali sportowej w Buku, była głównym punktem dwudniowego spotkania członków wspólnoty w tym wielkopolskim mieście.

W homilii poznański biskup pomocniczy przypomniał, że „miłosierna miłość oznacza tę serdeczną tkliwość i czułość, która tak wyraziście przemawia do nas ze słów przypowieści o synu marnotrawnym, a szczególnie o owcy czy o drachmie zagubionej”. Podkreślił, że  „miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi, jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie”.

Poznański biskup pomocniczy zauważył, że wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest odpowiedzią na zaproszenie samego Chrystusa, który wołał: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). „Jezus Chrystus bowiem w swoim nauczaniu wykazywał, że człowiek nie tylko doświadcza i «dostępuje» miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam «czynił» miłosierdzie drugim. Dlatego Kościół znajduje w tych słowach wezwanie do czynu i stara się «czynić miłosierdzie»”.

Bp Glapiak zwrócił uwagę na Maryję, która w szczególny sposób doświadczyła miłosierdzia i „okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca”.

„Jej ofiara jest ściśle związana z krzyżem Jej Syna, u którego stóp wypadło Jej stanąć na Kalwarii. Ofiara ta stanowi swoisty udział w tym objawieniu się miłosierdzia, czyli bezwzględnej wierności Boga dla swej miłości, dla Przymierza, jakie odwiecznie zamierzył, a w czasie zawarł z człowiekiem, z ludzkością – w tym objawieniu, które ostatecznie dokonało się przez krzyż” – zauważył ks. biskup. 
Zaznaczył, że Maryja, którą nazywamy Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia, najpełniej zna też tajemnicę Bożego miłosierdzia, gdyż „wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest”.

„Prośmy zatem Maryję, Matkę Bożego Miłosierdzia, aby nauczyła nas czynić miłosierdzie wobec bliźnich, tak byśmy sami mogli dostąpić Bożego Miłosierdzia” – apelował bp Glapiak.

Msza św. sprawowana w Buku była połączona ze składaniem przyrzeczeń przez misjonarzy.

W tegorocznym, jubileuszowym Misericordia Fest w Buku wzięli udział m.in. założyciele ruchu o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz członkowie wspólnot z Brazylii, Portugalii, Belgii, Włoch i z Polski. W czasie dwudniowego spotkania uczestnicy wysłuchali konferencji, wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, wielbieniu i prezentacji poszczególnych wspólnot.

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest katolickim stowarzyszeniem założonym w 2000 r. w Brazylii przez dwóch włoskich księży: o. Enrico Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę Marię Paolę. Jego statut przyjął kard. Claudio Hummes w sierpniu 2005 r.
Tożsamość Ruchu wyraża się w słowach Chrystusa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim […]” (Iz 61,1 nn, Łk 4,18-19).

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, a wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia obecne są w 50 miastach tego kraju oraz w siedmiu innych państwach – w Polsce, Portugalii, Belgii, we Włoszech, w Mozambiku, Wenezueli i na Dominikanie.
Pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki powstały w Lizbonie w Portugalii. Kolejne, w 2008 r. − we Włoszech, Francji, Belgii i w Polsce.

Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i jednoczy siły mężczyzn i kobiet żyjących w celibacie i małżeństwie, kapłanów i ludzi świeckich. Jej członkowie wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizują i ufając w moc Ducha Świętego realizują wszelkie dzieła miłosierdzia. Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja.

W Polsce wspólnota obecna jest w 16 miastach, m.in. w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Warszawie, Poznaniu, Śremie, Czarnkowie, Wolsztynie oraz w Buku.

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 24.08.2025 17:24

TAGI| PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pięć minut łaski | Zasłuchani w słowo | Chodź, Jezus Cię woła | Kolejna wspólnota Przymierza Miłosierdzia powstaje w Polsce | Przymierze Miłosierdzia
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

Kosmos

Piotr Drzyzga

Kosmos

Gdyby Elon Musk był ze Śląska, pewnie zwałby się Ilōn Muskowiok. Albo jakoś tak...

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Tajne operacje USA na Grenlandii.

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Jeden został stracony przez terrorystów.

Władimir Putin

Rząd wystąpił do Putina o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu torturom

Nie podano motywów takiego kroku.

Protestujący w Izraelu blokują drogi

Izrael: W całym kraju protesty

"Rząd porzucił zakładników, ale naród ich uratuje".

Armia Izraela się przygotowuje

Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą

Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
20°C Czwartek
rano
wiecej »

Reklama

 