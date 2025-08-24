Buk: Misericordia Fest 2025  

„Miłosierdzie jest nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa” – mówił bp Jan Glapiak w Buku podczas Mszy św. z okazji 25-lecia istnienia wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w świecie oraz 15-lecia istnienia wspólnoty w Buku.
Eucharystia, którą koncelebrowali m.in. założyciele ruchu o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu, sprawowana w hali sportowej w Buku, była głównym punktem dwudniowego spotkania członków wspólnoty w tym wielkopolskim mieście.
W homilii poznański biskup pomocniczy przypomniał, że „miłosierna miłość oznacza tę serdeczną tkliwość i czułość, która tak wyraziście przemawia do nas ze słów przypowieści o synu marnotrawnym, a szczególnie o owcy czy o drachmie zagubionej”. Podkreślił, że „miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi, jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie”.
Poznański biskup pomocniczy zauważył, że wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest odpowiedzią na zaproszenie samego Chrystusa, który wołał: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). „Jezus Chrystus bowiem w swoim nauczaniu wykazywał, że człowiek nie tylko doświadcza i «dostępuje» miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam «czynił» miłosierdzie drugim. Dlatego Kościół znajduje w tych słowach wezwanie do czynu i stara się «czynić miłosierdzie»”.
Bp Glapiak zwrócił uwagę na Maryję, która w szczególny sposób doświadczyła miłosierdzia i „okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca”.
„Jej ofiara jest ściśle związana z krzyżem Jej Syna, u którego stóp wypadło Jej stanąć na Kalwarii. Ofiara ta stanowi swoisty udział w tym objawieniu się miłosierdzia, czyli bezwzględnej wierności Boga dla swej miłości, dla Przymierza, jakie odwiecznie zamierzył, a w czasie zawarł z człowiekiem, z ludzkością – w tym objawieniu, które ostatecznie dokonało się przez krzyż” – zauważył ks. biskup.
Zaznaczył, że Maryja, którą nazywamy Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia, najpełniej zna też tajemnicę Bożego miłosierdzia, gdyż „wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest”.
„Prośmy zatem Maryję, Matkę Bożego Miłosierdzia, aby nauczyła nas czynić miłosierdzie wobec bliźnich, tak byśmy sami mogli dostąpić Bożego Miłosierdzia” – apelował bp Glapiak.
Msza św. sprawowana w Buku była połączona ze składaniem przyrzeczeń przez misjonarzy.
W tegorocznym, jubileuszowym Misericordia Fest w Buku wzięli udział m.in. założyciele ruchu o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz członkowie wspólnot z Brazylii, Portugalii, Belgii, Włoch i z Polski. W czasie dwudniowego spotkania uczestnicy wysłuchali konferencji, wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, wielbieniu i prezentacji poszczególnych wspólnot.
Wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest katolickim stowarzyszeniem założonym w 2000 r. w Brazylii przez dwóch włoskich księży: o. Enrico Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę Marię Paolę. Jego statut przyjął kard. Claudio Hummes w sierpniu 2005 r.
Tożsamość Ruchu wyraża się w słowach Chrystusa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim […]” (Iz 61,1 nn, Łk 4,18-19).
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, a wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia obecne są w 50 miastach tego kraju oraz w siedmiu innych państwach – w Polsce, Portugalii, Belgii, we Włoszech, w Mozambiku, Wenezueli i na Dominikanie.
Pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki powstały w Lizbonie w Portugalii. Kolejne, w 2008 r. − we Włoszech, Francji, Belgii i w Polsce.
Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i jednoczy siły mężczyzn i kobiet żyjących w celibacie i małżeństwie, kapłanów i ludzi świeckich. Jej członkowie wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizują i ufając w moc Ducha Świętego realizują wszelkie dzieła miłosierdzia. Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja.
W Polsce wspólnota obecna jest w 16 miastach, m.in. w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Warszawie, Poznaniu, Śremie, Czarnkowie, Wolsztynie oraz w Buku.
