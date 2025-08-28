Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Budowanie pokoju - myślą przewodnią XII Zjazdu Gnieźnieńskiego
rss newsletter facebook twitter

Budowanie pokoju - myślą przewodnią XII Zjazdu Gnieźnieńskiego

Gniezno  
Roman Koszowski /Foto Gość Gniezno

Wśród gości XII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się od 11 do 14 września, są: Christian Felber - twórca koncepcji ekonomii dla wspólnego dobra, Barry Johnson - autor "mapowania polaryzacji", czy kard. Pierbattista Pizzaballa. Organizatorzy przygotowali ok. 100 warsztatów dotyczących pokoju.

Reklama

XII Zjazd Gnieźnieński odbędzie się pod hasłem "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy". Organizowane od 1997 r. współczesne zjazdy nawiązują do pierwszego, który odbył się w 1000 r.

Prymas Polski abp Wojciech Polak zaznaczył w środę, że "Zjazd Gnieźnieński nie będzie poświęcony konkretnemu konfliktowi czy sytuacji wojennej".

- Chcemy poprzez wspólną refleksję, nawiązywanie relacji, pokazać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie trwałego i sprawiedliwego pokoju, najpierw w naszych rodzinach, potem w naszych społecznościach, wspólnotach, Kościele, społeczeństwach i narodach - powiedział abp Polak podczas konferencji w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Podkreślił także za papieżem Leonem XIV, że "pokój to nie jest tylko czas pauzy między konfliktami, to nie tylko brak konfliktu, to nie jest tylko wojenny spokój, ale to przede wszystkim dar Chrystusa Zmartwychwstałego".

Przewodniczący Komisji Programowej Zjazdu ks. Mirosław Tykfer wskazał, że "Zjazd Gnieźnieński będzie miał trzy poziomy". - Będzie sześć wystąpień, po których zaplanowano równoległe cztery fora tematyczne: dotyczące migracji, zmian klimatycznych, polaryzacji i dróg pokoju, czyli ścieżek do zakończenia konfliktów zbrojnych. W programie jest ok. stu sesji warsztatowych - wyjaśnił.

Jednym z głównych gości Zjazdu będzie Christian Felber, ekonomista z Austrii - twórca koncepcji "Ekonomii dla wspólnego dobra" oraz "Kooperatywy dla wspólnego dobra". Wskazuje on, że gospodarka nie musi opierać się jedynie na maksymalizacji zysku i nieodpowiedzialnej eksploatacji zasobów, ale można ją budować na współpracy i solidarności.

Jak wskazał ks. Tykfer, Filipińczyk Naderev Yeb Sano z Laudato Si' Movement będzie mówił o odpowiedzialności za pokój w kontekście zmian klimatycznych; Barry Johnson ze Stanów Zjednoczonych, który opracował teorię mapowania polaryzacji, będzie starał się pokazać, jak żyć nie tyle konfliktami, ale sporem i napięciami, żeby przepracowywać je pozytywnie.

- Z kolei psychiatra i jednocześnie teolog Marcin Gajda (diakon) będzie mówił jak umiejętnie łączyć psychologię i duchowością - powiedział ks. Tykfer.

Dodał, że w miejsce wystąpienia arcybiskupa Światosława Szewczuka - zwierzchnika Kościoła grekokatolickiego w Ukrainie swoimi doświadczeniami oraz pomysłami budowania pokoju podzieli się kilku innych gości z tego kraju.

- Łącznie w Zjeździe weźmie udział 40 prelegentów i panelistów z różnych stron świata w tym m.in. z Austrii, Filipin, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Kanady, Libanu, Palestyny, Malty czy Norwegii - poinformował ks. Remigiusz Malewicz prezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta, organizator Zjazdu.

Na przykład w "Forum drogi pokoju" wezmą udział: kard. Pierbattista Pizzaballa, bp Mounir Khairallah i kard. Fridolin Ambongo Besungu.

Zjazd Gnieźnieński będzie miał także wymiar ekumeniczny. - Jednym z symboli wydarzenia będzie "gołąb pokoju", w którego wpisany jest lampion. Zostanie on zapalany od błogosławionego ognia z Jerozolimy, żeby z tego miejsca rozszedł się po całym świecie, szczególnie w te miejsca, gdzie ogień jeszcze dzisiaj pali i rodzi nienawiść, i podziały - powiedział ks. Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W czwartek zaplanowane jest centralne nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego wierzący i mający inny światopogląd z różnych rodzin, wyznań chrześcijańskich, będą wspólnie prosić Boga o pokój.

Dyskusjom będą także towarzyszyły wydarzenia artystyczne.

- Pierwszego dnia odbędzie się koncert pt. "Kochanowski - Wika / Strug / Monodia Polska", w czasie którego będzie można posłuchać wierszy i pieśni polskiego poety - powiedziała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Gnieźnieńskiego Marta Titaniec.

Dodała, że współczesny artysta Borys Fiodorowicz zgodził się namalować obraz dla Zjazdu do tematyki "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy".

Zjazd Gnieźnieński będzie obradował przy ulicy Kostrzewskiego w Gnieźnie w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego, Muzeum Początków Państwa Polskiego i w gnieźnieńskiej filii Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są one usytułowane blisko siebie. W tym roku będzie także duży namiot konferencyjny, który - jak zapewnili organizatorzy - pomieści wszystkich uczestników Zjazdu.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 28.08.2025 09:17

TAGI| EKUMENIZM, KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nie wyrażajcie zgody na udział dzieci w edukacji zdrowotnej | Czterej polscy biskupi na pierwszej w tym pontyfikacie kanonizacji | Ukraina: Zmasowany atak Rosji na Kijów | Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą | Kosowo: Protest przeciwko "stronniczemu" sądowi w Hadze
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Zmiana epoki

ks. Włodzimierz Lewandowski

Zmiana epoki

Coś, co sprawdziło się przed kilkudziesięciu laty, niekoniecznie musi „działać” dziś.

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Zniszczony w rosyjskim ataku pociąg osobowy

USA: Bezczelne rosyjskie ataki zagrażają staraniom Trumpa o pokój

Cele? To nie żołnierze ani broń, tylko dzielnice mieszkalne w Kijowie.

Hodowla

Projekt: powstanie rejestr aktywnych rolników, czyli realnie prowadzących gospodarstwa

28.08. Warszawa (PAP) - Powstanie rejestru aktywnych rolników, czyli takich, którzy faktycznie ponoszą koszty i czerpią zyski z pracy na roli, przewiduje opublikowany w czwartek projekt przygotowany przez resort rolnictwa. Nowe rozwiązania mają zapewnić lepsze wykorzystanie środków pomocowych na rolnictwo.

Na tablicy

Nie wyrażajcie zgody na udział dzieci w edukacji zdrowotnej

Komisja Wychowania Katolickiego KEP do rodziców.

Plac św. Piotra

Czterej polscy biskupi na pierwszej w tym pontyfikacie kanonizacji

W kanonizacji bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego weźmie udział czterech biskupów z Polski.

Na dworcu w Katowicach

Zakończyła się budowa dwóch wiaduktów kolejowych w Katowicach

Ale to nie koniec utrudnień związanych z przebudową katowickiego węzła.

Wisła w Warszawie

Ekohydrolog: zero na wskaźniku wodowskazu nie oznacza wyschniętej rzeki

Zero, to tylko punkt, od którego mierzy się poziom wody w rzece.

Watykan

MSZ: Watykan odpowiedział na protest ws. wypowiedzi biskupów

Watykan potwierdza chęć pełnego poszanowania podstawowego prawa obywateli polskich do wyrażania swoich opinii.

Kosmos

Japonia chce współpracować z Europą w misji do planetoidy Apophis

Planetoida Apohpis przeleci obok Ziemi 13 kwietnia 2029 roku.

Z ukrycia

W cyberatakach coraz częściej wykorzystywane są kody QR

Popularność takich ataków phishingowych w latach 2021-2024 wzrosła o 900 proc.

Gorąco też ciągle na frontach

Ukraina: Zmasowany atak Rosji na Kijów

Nie żyją co najmniej cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

Bp Artur Ważny

Bp Ważny: katechezy parafialne nie zastąpią lekcji religii

Będą wobec nich komplementarne.

Afryka Południowa: Gwałtowny wzrost zachorowań na malarię

Afryka Południowa: Gwałtowny wzrost zachorowań na malarię

Tysiące przypadków choroby i setki zgonów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 28.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
22°C Piątek
rano
29°C Piątek
dzień
wiecej »

Reklama

 