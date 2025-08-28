Budowanie pokoju - myślą przewodnią XII Zjazdu Gnieźnieńskiego

Wśród gości XII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się od 11 do 14 września, są: Christian Felber - twórca koncepcji ekonomii dla wspólnego dobra, Barry Johnson - autor "mapowania polaryzacji", czy kard. Pierbattista Pizzaballa. Organizatorzy przygotowali ok. 100 warsztatów dotyczących pokoju.

XII Zjazd Gnieźnieński odbędzie się pod hasłem "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy". Organizowane od 1997 r. współczesne zjazdy nawiązują do pierwszego, który odbył się w 1000 r.

Prymas Polski abp Wojciech Polak zaznaczył w środę, że "Zjazd Gnieźnieński nie będzie poświęcony konkretnemu konfliktowi czy sytuacji wojennej".

- Chcemy poprzez wspólną refleksję, nawiązywanie relacji, pokazać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie trwałego i sprawiedliwego pokoju, najpierw w naszych rodzinach, potem w naszych społecznościach, wspólnotach, Kościele, społeczeństwach i narodach - powiedział abp Polak podczas konferencji w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Podkreślił także za papieżem Leonem XIV, że "pokój to nie jest tylko czas pauzy między konfliktami, to nie tylko brak konfliktu, to nie jest tylko wojenny spokój, ale to przede wszystkim dar Chrystusa Zmartwychwstałego".

Przewodniczący Komisji Programowej Zjazdu ks. Mirosław Tykfer wskazał, że "Zjazd Gnieźnieński będzie miał trzy poziomy". - Będzie sześć wystąpień, po których zaplanowano równoległe cztery fora tematyczne: dotyczące migracji, zmian klimatycznych, polaryzacji i dróg pokoju, czyli ścieżek do zakończenia konfliktów zbrojnych. W programie jest ok. stu sesji warsztatowych - wyjaśnił.

Jednym z głównych gości Zjazdu będzie Christian Felber, ekonomista z Austrii - twórca koncepcji "Ekonomii dla wspólnego dobra" oraz "Kooperatywy dla wspólnego dobra". Wskazuje on, że gospodarka nie musi opierać się jedynie na maksymalizacji zysku i nieodpowiedzialnej eksploatacji zasobów, ale można ją budować na współpracy i solidarności.

Jak wskazał ks. Tykfer, Filipińczyk Naderev Yeb Sano z Laudato Si' Movement będzie mówił o odpowiedzialności za pokój w kontekście zmian klimatycznych; Barry Johnson ze Stanów Zjednoczonych, który opracował teorię mapowania polaryzacji, będzie starał się pokazać, jak żyć nie tyle konfliktami, ale sporem i napięciami, żeby przepracowywać je pozytywnie.

- Z kolei psychiatra i jednocześnie teolog Marcin Gajda (diakon) będzie mówił jak umiejętnie łączyć psychologię i duchowością - powiedział ks. Tykfer.

Dodał, że w miejsce wystąpienia arcybiskupa Światosława Szewczuka - zwierzchnika Kościoła grekokatolickiego w Ukrainie swoimi doświadczeniami oraz pomysłami budowania pokoju podzieli się kilku innych gości z tego kraju.

- Łącznie w Zjeździe weźmie udział 40 prelegentów i panelistów z różnych stron świata w tym m.in. z Austrii, Filipin, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Kanady, Libanu, Palestyny, Malty czy Norwegii - poinformował ks. Remigiusz Malewicz prezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta, organizator Zjazdu.

Na przykład w "Forum drogi pokoju" wezmą udział: kard. Pierbattista Pizzaballa, bp Mounir Khairallah i kard. Fridolin Ambongo Besungu.

Zjazd Gnieźnieński będzie miał także wymiar ekumeniczny. - Jednym z symboli wydarzenia będzie "gołąb pokoju", w którego wpisany jest lampion. Zostanie on zapalany od błogosławionego ognia z Jerozolimy, żeby z tego miejsca rozszedł się po całym świecie, szczególnie w te miejsca, gdzie ogień jeszcze dzisiaj pali i rodzi nienawiść, i podziały - powiedział ks. Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W czwartek zaplanowane jest centralne nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego wierzący i mający inny światopogląd z różnych rodzin, wyznań chrześcijańskich, będą wspólnie prosić Boga o pokój.

Dyskusjom będą także towarzyszyły wydarzenia artystyczne.

- Pierwszego dnia odbędzie się koncert pt. "Kochanowski - Wika / Strug / Monodia Polska", w czasie którego będzie można posłuchać wierszy i pieśni polskiego poety - powiedziała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Gnieźnieńskiego Marta Titaniec.

Dodała, że współczesny artysta Borys Fiodorowicz zgodził się namalować obraz dla Zjazdu do tematyki "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy".

Zjazd Gnieźnieński będzie obradował przy ulicy Kostrzewskiego w Gnieźnie w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego, Muzeum Początków Państwa Polskiego i w gnieźnieńskiej filii Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są one usytułowane blisko siebie. W tym roku będzie także duży namiot konferencyjny, który - jak zapewnili organizatorzy - pomieści wszystkich uczestników Zjazdu.