A plotka rozpowszechniona w mediach już się rozeszła...

Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim - poinformował we wtorek bank centralny, odnosząc się do medialnych informacji o zatrudnieniu w banku małżonki Andrzeja Dudy.

Powołując się na nieoficjalne informacje, media podały we wtorek, że żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w banku centralnym. Miałaby tam pełnić rolę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.

"Informujemy, że Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP. Prosimy nie powielać nieprawdziwych informacji" - podkreślił we wtorek bank centralny.

Również była szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka zdementowała doniesienia na temat zatrudnienia Agaty Kornhauser-Dudy w NBP. - To jest informacja nieprawdziwa. Pani prezydentowa nie zawierała żadnej umowy z NBP, nie jest zatrudniona w NBP - powiedziała PAP Paprocka. Na pytanie, czy - jak również podawały media - w NBP ma pracować były minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, Paprocka odparła, że nie ma wiedzy na ten temat.

NBP we wtorek poinformował ponadto, że obecnie funkcję doradców prezesa NBP pełni pięć osób na czterech etatach - trzech profesorów i dwóch doktorów nauk ekonomicznych. "W całym banku funkcjonuje łącznie 181,5 stanowiska tzw. doradców (w różnych departamentach), czyli osób zajmujących stanowiska poniżej poziomu naczelnika" - przekazał bank.

Prezydent Duda sprawował swój urząd przez dwie kadencje od sierpnia 2015 r. do sierpnia 2025 r., kiedy to zaprzysiężony został Karol Nawrocki.

W poniedziałek były prezydent Andrzej Duda potwierdził, że od października będzie pełnił funkcję członka rady nadzorczej Zen.com, firmy z branży finansowej.

W latach 1998-2015 Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.