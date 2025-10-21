A plotka rozpowszechniona w mediach już się rozeszła...
Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim - poinformował we wtorek bank centralny, odnosząc się do medialnych informacji o zatrudnieniu w banku małżonki Andrzeja Dudy.
Powołując się na nieoficjalne informacje, media podały we wtorek, że żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w banku centralnym. Miałaby tam pełnić rolę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.
"Informujemy, że Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP. Prosimy nie powielać nieprawdziwych informacji" - podkreślił we wtorek bank centralny.
Również była szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka zdementowała doniesienia na temat zatrudnienia Agaty Kornhauser-Dudy w NBP. - To jest informacja nieprawdziwa. Pani prezydentowa nie zawierała żadnej umowy z NBP, nie jest zatrudniona w NBP - powiedziała PAP Paprocka. Na pytanie, czy - jak również podawały media - w NBP ma pracować były minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, Paprocka odparła, że nie ma wiedzy na ten temat.
NBP we wtorek poinformował ponadto, że obecnie funkcję doradców prezesa NBP pełni pięć osób na czterech etatach - trzech profesorów i dwóch doktorów nauk ekonomicznych. "W całym banku funkcjonuje łącznie 181,5 stanowiska tzw. doradców (w różnych departamentach), czyli osób zajmujących stanowiska poniżej poziomu naczelnika" - przekazał bank.
Prezydent Duda sprawował swój urząd przez dwie kadencje od sierpnia 2015 r. do sierpnia 2025 r., kiedy to zaprzysiężony został Karol Nawrocki.
W poniedziałek były prezydent Andrzej Duda potwierdził, że od października będzie pełnił funkcję członka rady nadzorczej Zen.com, firmy z branży finansowej.
W latach 1998-2015 Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.
... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".
Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...
Policja aresztowała dwóch mężczyzn.
Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.
Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".
Jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.
Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?
Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.