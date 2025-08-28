Zakończyła się budowa dwóch wiaduktów kolejowych w Katowicach

Zakończyła się budowa dwóch pierwszych wiaduktów kolejowych w Katowicach - przy ul. Przodowników i ul. Załęskiej - realizowana w ramach wielkiej inwestycji, dotyczącej modernizacji katowickiego węzła - podała w czwartek spółka Polskie Linie Kolejowe.

Obiekty zostały wybudowane na nowo w ciągu niecałych 10 miesięcy. Od piątku kierowcy już na stałe będą mogli korzystać z przejazdu pod wiaduktem na ul. Załęskiej.

W miejscu wiaduktu przy ul. Przodowników krzyżują się dwie linie kolejowe. Tędy także przebiega ul. Przodowników, z której korzystają m.in. właściciele pobliskich ogródków działkowych. Droga pod tym wiaduktem nadal będzie przeznaczona na potrzeby budowy, a przejście dla pieszych i dojazd do ogródków będą możliwe na dotychczasowych warunkach. "Dzięki usunięciu filarów możliwe będzie położenie dodatkowego toru pod wiaduktem. Tym samym obecny układ 3-torowy zmieni się na 4-torowy, co zwiększy przepustowość, a więc na tory w kierunku Katowic i Tychów będzie mogło wyjechać więcej pociągów" - podała spółka PLK w komunikacie prasowym.

Przez oba wiadukty przebiega linia kolejowa nr 171 od Dąbrowy Górniczej w stronę Rudy Kochłowice i Gliwic, wykorzystywana głównie w ruchu towarowym. W ramach odrębnego zadania, tory i sieć trakcyjną na odcinku tej linii, od Muchowca do wiaduktu przy ul. Przodowników, zostały wymienione na nowe, dzięki czemu pociągi będą mogły osiągać dwukrotnie wyższą prędkość - do 100 km/h. Wymiana toru na nowy, bezstykowy spowoduje zmniejszenie hałasu generowanego przez pociągi.

Wykonawca zrealizował też prace na wiadukcie kolejowym przy ul. Rolnej. Linia umożliwia połączenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej czy Jaworzna Szczakowej z Rudą Śląską, Zabrzem i dalej Gliwicami, bez konieczności wjazdu do stacji Katowice. We wrześniu br. na linię wrócą pociągi towarowe. Będzie też możliwe wykorzystanie jej jako dodatkowego objazdu w związku z przebudową katowickiego węzła kolejowego.

Przebudowa wiaduktów jest częścią wielkiej inwestycji realizowanej przez Polskie Linie Kolejowe na odcinku linii Katowice Szopienice Południowe - Katowice Piotrowice. Jej efektem będą nowe możliwości kolei w aglomeracji, ale też usprawnienie przewozu towarów. Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Podpisany na początku kwietnia 2024 r. kontrakt PLK z konsorcjum Torpol-Intop za 4,184 mld zł brutto (ok. 3,4 mld zł netto) obejmuje m.in. rozbudowę połączenia Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Piotrowice, przebudowę głównej stacji Katowice, remonty kilku istniejących przystanków z budową trzech nowych, a także odbudowę całej infrastruktury inżynieryjnej, w tym wiaduktów kolejowych.