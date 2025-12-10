MF: państwowy dług publiczny po wrześniu wyniósł 1,82 bln zł  

W stosunku do końca 2024 zadłużenie zwiększyły się o 209,2 mld zł (o 10,4 proc.).
Na koniec trzeciego kwartału 2025 r. państwowy dług publiczny wyniósł ponad 1,82 bln zł, co oznacza wzrost o 52,8 mld zł do końca II kwartału - podało MF w środę. Dług sektora rządowego i samorządowego na koniec III kw. wyniósł ponad 2,22 bln zł.
Państwowy dług publiczny, czyli zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji, na koniec III kwartału 2025 r. wyniósł 1 bln 822,4 mld zł - podało w środę Ministerstwo Finansów. W stosunku do II kwartału tego roku oznacza to wzrost o 52,8 mld zł (czyli o 3 proc.), w stosunku do końca 2024 r. dług ten zwiększył się o 210,9 mld zł (o 13,1 proc.).
MF podało, że relacja państwowego długu do PKB na koniec III kwartału 2025 r. wyniosła 47,7 proc. To wzrost w porównaniu do II kw. tego roku o 0,7 pkt. proc., a w stosunku do końca 2024 r. - o 3,6 pkt. proc.
Resort finansów podał także, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według zasad unijnych, na koniec III kwartału 2025 r. wyniósł 2 bln 221,8 mld zł. W stosunku do końca II kwartału oznacza to wzrost o 35,7 mld zł (o 1,6 proc.), zaś w stosunku do końca 2024 zadłużenie zwiększyły się o 209,2 mld zł (o 10,4 proc.).
Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec III kwartału 2025 r. wyniosła 58,1 proc., a więc była taka sama jak na koniec II kwartału oraz wzrosła o 3 pkt. proc. w stosunku do końca 2024 r.
