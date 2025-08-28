Reklama

Powstanie rejestr aktywnych rolników, czyli realnie prowadzących gospodarstwa
Powstanie rejestr aktywnych rolników, czyli realnie prowadzących gospodarstwa

Nowe rozwiązania mają zapewnić lepsze wykorzystanie środków pomocowych na rolnictwo.

Powstanie rejestru aktywnych rolników, czyli takich, którzy faktycznie ponoszą koszty i czerpią zyski z pracy na roli, przewiduje opublikowany w czwartek projekt przygotowany przez resort rolnictwa. Nowe rozwiązania mają zapewnić lepsze wykorzystanie środków pomocowych na rolnictwo.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo proponuje zmianę przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Prowadzona przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ewidencja producentów ma zawierać informację o tym, czy dany producent jest rolnikiem aktywnym zawodowo oraz o roku, za który została wydana ostatnia decyzja w sprawie przyznania pomocy, w której została zamieszczona taka informacja.

"Dzięki temu utworzony zostanie swoisty rejestr rolników aktywnych zawodowo, który następnie będzie mógł być wykorzystywany do różnych celów, np. przy udzielaniu pomocy w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej czy pomocy krajowej" - wskazali autorzy projektu w jego uzasadnieniu.

W ocenie skutków regulacji (OSR) zaznaczono, że wprowadzenie nowych rozwiązań ograniczy praktykę ubiegania się o płatności przez tych właścicieli gruntów, którzy de facto nie prowadzą działalności rolniczej.

"Proponowane przepisy zakładają zmiany w weryfikacji aktywności rolniczej, co ma zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na podmioty faktycznie zajmujące się rolnictwem" - podkreśli autorzy projektu.

Weryfikacja osób ubiegających się o płatności miałaby się odbywać na podstawie minimalnych kosztów ponoszonych na działalność rolniczą lub przychodów z tej działalności, przy czym rolnik miałby możliwość wyboru sposobu udowodnienia prowadzenia tej działalności.

Według proponowanej regulacji rolnicy będą mogli udowodnić prowadzenie działalności rolniczej, przedkładając jeden z wymienionych dokumentów: fakturę lub równoważny dowód na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego i rozmnożeniowego, fakturę lub równoważny dowód na skorzystanie z usługi związaną z zabiegami agrotechnicznymi; potwierdzenie wykupienie ubezpieczenia rolniczego; fakturę lub równoważny dowód za sprzedaż płodów rolnych, bądź dowód opłacenia czynszu dzierżawnego, pracy najemnej, umowę kontraktacji lub umowę dostawy.

Jak wskazano w OSR, wysokość akceptowanych kosztów lub przychodów będzie odnosiła się do wielkości gospodarstwa w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc i zostanie określona w akcie wykonawczym na podstawie danych dotyczących rzeczywistych kosztów i przychodów ponoszonych przez rolników w Polsce.

"Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na zmiany, które mogą zachodzić np. na rynku środków do produkcji lub zmieniających się cen produktów rolnych" - zaznaczyło MRiRW.

Rolnik będzie mógł również udowodnić, że prowadzi działalność rolniczą poprzez udokumentowanie, że zrezygnował ze zwolnienia z płacenia podatku VAT.

Przepisy projektowanej ustawy ustalają również listę kryteriów zwalniających rolników z obowiązku dokumentowania prowadzenia działalności rolniczej, a które możliwe są do sprawdzenia z urzędu, bez konieczności angażowania wnioskodawców.

Jednym z kryteriów ma być posiadanie zwierząt zarejestrowanych w systemie identyfikacji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przy czym średniookresowa obsada zwierząt w gospodarstwie musi wynosić co najmniej 0,3 DJP (dużej jednostki przeliczeniowej) na hektar.

Rolnik ma być również automatycznie uznany za aktywnego, jeśli spełnia odpowiednie warunki i otrzymuje z tego tytułu dopłaty do produkcji np. w formie ekoschematów.

O aktywności świadczyć też będzie korzystanie przez rolnika z dotacji na rozwój dla małych gospodarstw, premii dla młodych rolników oraz ze wsparcia na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, bądź uzyskanie pomocy de minimis z tytułu wykorzystania elitarnego, kwalifikowanego lub ekologicznego materiału siewnego.

Za aktywnego uznany zostanie również rolnik uczestniczący w przekazywaniu informacji do unijnej sieci danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (FSDN).

Dodatkowo autorzy projektu zaproponowali, aby lista kryteriów mogła zostać uzupełniona o inne przypadki, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

PAP |

dodane 28.08.2025 20:19

TAGI| GOSPODARKA, HODOWLA, MRIRW, PAP, PRAWO, PŁATNOŚCI ROLNICZE, ROLNICTWO

