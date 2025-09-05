Reklama

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi
Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi  
HENRYK PRZONDZIONO/Foto Gość

Wskaźniki hospitalizacji kobiet, związanych ze zdrowiem psychicznym w Quebecu (Kanada), były dwukrotnie wyższe po aborcjach indukowanych (wywoływanych) niż po innych ciążach. Takie wyniki przyniosły badania ponad 1,2 miliona kobiet, które rodziły w szpitalach w tej prowincji oraz przeszło 28 tysięcy kobiet, które przerwały ciąże. Dane te zamieściło w swym najnowszym wydaniu czasopismo „Journal of Psychiatric Research” a przeprowadzona analiza objęła lat 2006-22.

Według autorów artykułu aborcje miały związek z różnymi trudnościami, związanymi z kolei ze zdrowiem psychicznym, w tym z hospitalizacją z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz prób samobójczych. Zależność ta była szczególnie wysoka u kobiet poniżej 25. roku życia w chwili dokonania aborcji oraz u pacjentek, które wcześniej zmagały się z chorobami psychicznymi.

Ryzyko trafienia do szpitala psychiatrycznego było najwyższe w ciągu pięciu lat od aborcji, po czym stopniowo malało, ale dopiero po 17 latach zaczęło „przypominać” ryzyko obserwowane w przypadku ciąż donoszonych – podało czasopismo.

Tessa Cox, starszy pracownik naukowy w think tanku Charlotte Lozier Institute, wyjaśniła, że „to najnowsze badanie z Kanady, która dysponuje bardziej kompleksowymi danymi medycznymi niż Stany Zjednoczone, wpisuje się w rosnące grono badań sugerujących, że aborcja może szkodzić zdrowiu psychicznemu kobiet”. Tymczasem „przemysł aborcyjny bagatelizuje te dowody, dlatego fakt, że nowe badanie objęło ponad milion kobiet i uwzględniło wcześniejsze problemy psychiczne oraz inne czynniki, czyni je szczególnie przekonującym” – powiedziała Cox katolickiej agencji prasowej CNA.

Podkreśliła, iż „kobiety zasługują na poznanie tych wszystkich faktów, a kobiety i mężczyźni, zranieni przez aborcję, muszą wiedzieć, że przebaczenie i uzdrowienie są możliwe”.

Michael New, starszy pracownik naukowy z tegoż Instytut i adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, zauważył, że badanie w Quebecu „dostarcza silnych dowodów statystycznych na to, że aborcja zwiększa ryzyko szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym”. Określił te badania jako „solidne”, zwracając uwagę, że obejmowały one dane z długiego okresu i posiadało stałe elementy, które zwiększały dokładność informacji. Zwrócił uwagę, iż mocnymi ich stronami były śledzenie kobiet przez długi czas oraz szczegółowa analiza danych w długiej perspektywie.

Autorzy wskazali, że „obszerne badania populacyjne z długoterminową obserwacją są rzadkie, a jednak niezbędne, by zrozumieć potrzeby zdrowia psychicznego kobiet po aborcji”. Zaznaczyli, że skutecznie odpierają one krytykę, z jaką spotykały się wcześniej podobne prace.

o. jj
KAI |

dodane 05.09.2025 08:13
