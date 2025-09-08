We wtorek Rada Ministrów ma się zająć projektem o doradcach podatkowych - wynika z informacji ze strony kancelarii premiera. Projekt zakłada, że doradcy podatkowi w sądzie będą nosili togi, co ma wpłynąć na ich wizerunek i podnieść prestiż zawodu. Proponuje się też zwiększenie ich kompetencji.

Kancelaria premiera poinformowała, że Rada Ministrów we wtorek ma zająć się projektem ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jak przekazało Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji (OSR), konieczność nowelizacji jest uzasadniona tym, że obecne przepisy funkcjonują w "niemal niezmienionym kształcie" od około dekady.

Planuje się, by doradcy reprezentujący swoich klientów w sądzie nosili togi, gdyż - jak wyjaśniono - pełnią oni zawód zaufania publicznego. Doradcy - jak wskazano w uzasadnieniu - coraz częściej reprezentują swoich klientów przed sądem. Z tego powodu resort uważa za zasadne wprowadzenie stroju urzędowego, czyli właśnie togi. Według projektodawcy wpłynie to na "wizerunek doradcy podatkowego i podniesie prestiż tego zawodu".

Zgodnie z uzasadnieniem zmiany mają też dotyczyć wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Chodzi m.in. o rozszerzenie ich kompetencji, w tym zakresu spraw, w których mogą wydawać opinie i wyjaśnienia oraz umożliwienie składania sprawozdań, raportów lub wykonywania innych "obowiązków o charakterze informacyjnym" w imieniu klienta, czy wydłużenie okresu przechowywania kopii akt klientów z 5 do 10 lat. Resort chce też pozwolić na wykonywania doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej i poszerzenie grupy klientów o "inne podmioty", których dotyczą przepisy podatkowe.

Ponadto, projekt zakłada wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu w przypadku, gdy osoba podejmie prace w organach wymiaru sprawiedliwości, ścigania lub resorcie finansów. Rozwiązanie to ma zapobiec sytuacjom, które "budzić mogą wątpliwości co do obiektywizmu i niezawisłości funkcji sędziego, czy bezstronności w pełnieniu pozostałych z ww. ról społecznych".

Resort chce zapewnić lepsze egzekwowanie opłat składek członkowskich od doradców podatkowych na rzecz KIDP. Wyjaśniono, że są one podstawowym źródłem finansowania działalności samorządu zawodowego, a doradcy czasami nie opłacają ich terminowo. Z tego powodu resort proponuje, aby nieopłacanie składek za okres dłuższy niż rok skutkowało skreśleniem z listy doradców podatkowych. Następować ma to po decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) wydawanej z urzędu.

Projektodawca planuje też rozszerzenie kompetencji KIDP. Nowe przepisy mają dotyczyć m.in. przeniesienia obowiązku sporządzania listy doradców z resortu finansów do KRDP i rozszerzenia katalogu kar dyscyplinarnych, które może nakładać izba o karę pieniężną. Jej wysokość ustalana ma być zaczynając od połowy do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmianie ulec ma egzamin na doradcę podatkowego. W uzasadnieniu wyjaśniono, że ze względu na zwiększenie kompetencji doradców wymagane jest uzupełnienie katalogu dziedzin objętych egzaminem. Ponadto resort chce odejść od upublicznienia wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych. W zamian publikowane będą wykazy aktów prawnych, na których podstawie są one opracowywane. Dodatkowo Państwowa Komisja Egzaminacyjna udostępniać ma przykładowe pytania wraz z odpowiedziami.

Projektodawca zauważył, że obowiązujące przepisy sprawiają, że w ramach jednej opłaty egzaminacyjnej PKE może zostać zobowiązana do przygotowania trzech części pisemnych i dwóch części ustnych egzaminu. Jest to skutkiem rozwiązań w zakresie zmiany terminu i zwrotu opłaty, według resortu tworzy to dysproporcje pomiędzy zaangażowaniem PKE a wysokością tejże opłaty. Z tego powodu projektowane jest rozwiązanie wprowadzające dwie opłaty, każda obejmuje inną część egzaminu. Zwrot opłaty przysługuje w połowie jej wysokości, co pokryć ma "chociaż część kosztów egzaminu zorganizowanego dla kandydata".

Wprowadzono też opłatę wstępną, która - jak wyjaśniono w uzasadnieniu - wynika z potrzeby weryfikacji, czy kandydat spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu. Nie podlega ona zwrotowi i stanowi przychód budżetu państwa. Wysokość każdej z ww. opłat ustalać będzie resort finansów w drodze rozporządzenia.

Zmianie ulec ma też sama komisja. Ministerstwo chce m.in. rozszerzyć jej skład o 10 członków, co wynika - jak podano - przede wszystkim z rosnącej z roku na rok liczby kandydatów na doradców podatkowych chcących przystąpić do egzaminu. Liczba przedstawicieli MF zwiększy się z 20 do 22 osób, sędziów - z 10 do 14 osób, pracowników naukowych - z 10 do 12 osób, przedstawicieli KIDP - z 20 do 22 osób.

W uzasadnieniu zaznaczono, że członkowie komisji powinni posiadać dorobek zawodowy i wysoką wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinach, których dotyczy egzamin. Z tego powodu resort chce rozszerzyć wymogi dla kandydatów do PKE m.in. o co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego dla przedstawicieli MF w zakresie tworzenia lub stosowania przepisów prawa w jednej z dziedzin objętej egzaminem, a dla sędziów, członków KIDP i pracowników naukowych - co najmniej 5 lat doświadczenia.