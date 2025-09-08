info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Rząd we wtorek ma zdecydować m.in. o tym, czy doradcy podatkowi w sądzie założą togę
rss newsletter facebook twitter

Rząd we wtorek ma zdecydować m.in. o tym, czy doradcy podatkowi w sądzie założą togę

W sądzie  
Marek Piekara /Foto Gość W sądzie

Rząd pracuje...

We wtorek Rada Ministrów ma się zająć projektem o doradcach podatkowych - wynika z informacji ze strony kancelarii premiera. Projekt zakłada, że doradcy podatkowi w sądzie będą nosili togi, co ma wpłynąć na ich wizerunek i podnieść prestiż zawodu. Proponuje się też zwiększenie ich kompetencji.

Kancelaria premiera poinformowała, że Rada Ministrów we wtorek ma zająć się projektem ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jak przekazało Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji (OSR), konieczność nowelizacji jest uzasadniona tym, że obecne przepisy funkcjonują w "niemal niezmienionym kształcie" od około dekady.

Planuje się, by doradcy reprezentujący swoich klientów w sądzie nosili togi, gdyż - jak wyjaśniono - pełnią oni zawód zaufania publicznego. Doradcy - jak wskazano w uzasadnieniu - coraz częściej reprezentują swoich klientów przed sądem. Z tego powodu resort uważa za zasadne wprowadzenie stroju urzędowego, czyli właśnie togi. Według projektodawcy wpłynie to na "wizerunek doradcy podatkowego i podniesie prestiż tego zawodu".

Zgodnie z uzasadnieniem zmiany mają też dotyczyć wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Chodzi m.in. o rozszerzenie ich kompetencji, w tym zakresu spraw, w których mogą wydawać opinie i wyjaśnienia oraz umożliwienie składania sprawozdań, raportów lub wykonywania innych "obowiązków o charakterze informacyjnym" w imieniu klienta, czy wydłużenie okresu przechowywania kopii akt klientów z 5 do 10 lat. Resort chce też pozwolić na wykonywania doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej i poszerzenie grupy klientów o "inne podmioty", których dotyczą przepisy podatkowe.

Ponadto, projekt zakłada wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu w przypadku, gdy osoba podejmie prace w organach wymiaru sprawiedliwości, ścigania lub resorcie finansów. Rozwiązanie to ma zapobiec sytuacjom, które "budzić mogą wątpliwości co do obiektywizmu i niezawisłości funkcji sędziego, czy bezstronności w pełnieniu pozostałych z ww. ról społecznych".

Resort chce zapewnić lepsze egzekwowanie opłat składek członkowskich od doradców podatkowych na rzecz KIDP. Wyjaśniono, że są one podstawowym źródłem finansowania działalności samorządu zawodowego, a doradcy czasami nie opłacają ich terminowo. Z tego powodu resort proponuje, aby nieopłacanie składek za okres dłuższy niż rok skutkowało skreśleniem z listy doradców podatkowych. Następować ma to po decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) wydawanej z urzędu.

Projektodawca planuje też rozszerzenie kompetencji KIDP. Nowe przepisy mają dotyczyć m.in. przeniesienia obowiązku sporządzania listy doradców z resortu finansów do KRDP i rozszerzenia katalogu kar dyscyplinarnych, które może nakładać izba o karę pieniężną. Jej wysokość ustalana ma być zaczynając od połowy do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmianie ulec ma egzamin na doradcę podatkowego. W uzasadnieniu wyjaśniono, że ze względu na zwiększenie kompetencji doradców wymagane jest uzupełnienie katalogu dziedzin objętych egzaminem. Ponadto resort chce odejść od upublicznienia wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych. W zamian publikowane będą wykazy aktów prawnych, na których podstawie są one opracowywane. Dodatkowo Państwowa Komisja Egzaminacyjna udostępniać ma przykładowe pytania wraz z odpowiedziami.

Projektodawca zauważył, że obowiązujące przepisy sprawiają, że w ramach jednej opłaty egzaminacyjnej PKE może zostać zobowiązana do przygotowania trzech części pisemnych i dwóch części ustnych egzaminu. Jest to skutkiem rozwiązań w zakresie zmiany terminu i zwrotu opłaty, według resortu tworzy to dysproporcje pomiędzy zaangażowaniem PKE a wysokością tejże opłaty. Z tego powodu projektowane jest rozwiązanie wprowadzające dwie opłaty, każda obejmuje inną część egzaminu. Zwrot opłaty przysługuje w połowie jej wysokości, co pokryć ma "chociaż część kosztów egzaminu zorganizowanego dla kandydata".

Wprowadzono też opłatę wstępną, która - jak wyjaśniono w uzasadnieniu - wynika z potrzeby weryfikacji, czy kandydat spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu. Nie podlega ona zwrotowi i stanowi przychód budżetu państwa. Wysokość każdej z ww. opłat ustalać będzie resort finansów w drodze rozporządzenia.

Zmianie ulec ma też sama komisja. Ministerstwo chce m.in. rozszerzyć jej skład o 10 członków, co wynika - jak podano - przede wszystkim z rosnącej z roku na rok liczby kandydatów na doradców podatkowych chcących przystąpić do egzaminu. Liczba przedstawicieli MF zwiększy się z 20 do 22 osób, sędziów - z 10 do 14 osób, pracowników naukowych - z 10 do 12 osób, przedstawicieli KIDP - z 20 do 22 osób.

W uzasadnieniu zaznaczono, że członkowie komisji powinni posiadać dorobek zawodowy i wysoką wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinach, których dotyczy egzamin. Z tego powodu resort chce rozszerzyć wymogi dla kandydatów do PKE m.in. o co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego dla przedstawicieli MF w zakresie tworzenia lub stosowania przepisów prawa w jednej z dziedzin objętej egzaminem, a dla sędziów, członków KIDP i pracowników naukowych - co najmniej 5 lat doświadczenia.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 08.09.2025 09:56

TAGI| FINANSE, GOSPODARKA, LEGISLACJA, MF, PAP, PRAWO, RZĄD

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ruda Śląska: Rekultywacja części hałdy Pokój I ma zakończyć się w połowie 2026 r. | PGE GiEK: praca Elektrowni Dolna Odra będzie wydłużona | Chiny: Bezrobocie wśród młodych bije nowe rekordy | Przed każdym lotem dronem należy zgłosić ten zamiar w aplikacji DroneTower | "FT": polskie szpitale i miejskie wodociągi są codziennie atakowane przez hakerów z Rosji
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

- podała polska Straż Graniczna.

I tylko ludzi żal

„Władze Izraela chcą zmieścić ponad 2 miliony ludzi na 42 km kwadratowych”

"Lekarze bez Granic" alarmują.

Można z nich zrobić bardzo zły użytek....

Sudan: Co najmniej 75 osób zginęło w ataku dronów na obóz przesiedleńców

Dron uderzył w meczet - powiadomiła grupa pomocowa obozu.

Efekt gaszenia hałdy

Ruda Śląska: Rekultywacja części hałdy Pokój I ma zakończyć się w połowie 2026 r.

Wkrótce zaczną się najcięższe i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Rudy Śląskiej prace.

Policja

Łódź: Policja zatrzymała 62-latka podejrzewanego o zniszczenie elewacji sądu okręgowego

Za zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia.

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Sobota
rano
27°C Sobota
dzień
28°C Sobota
wieczór
23°C Niedziela
noc
wiecej »
 