Nepal: Przywrócono dostęp do portali społecznościowych  

Władze Nepalu przywróciły we wtorek dostęp do 26 platform społecznościowych i komunikatorów - poinformowała agencja AFP. Decyzja rządu nastąpiła po masowych protestach, w wyniku których zginęło 19 osób.
Cytowany przez lokalne media minister komunikacji Prithvi Subba Gurung potwierdził, że rząd zniósł blokadę podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się w poniedziałek wieczorem.
Rząd Nepalu w piątek zakazał działalności serwisów takich jak Facebook, YouTube, LinkedIn, X i Reddit, oskarżając je o nieprzestrzeganie nowych przepisów. Według wyroku Sądu Najwyższego Nepalu z 2023 r. ministerstwo komunikacji i technologii informacyjnych nakazało tym firmom wyznaczenie lokalnego przedstawiciela i osoby odpowiedzialnej za moderację treści.
Decyzja władz spotkała się ze stanowczym sprzeciwem społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia.
W poniedziałek na ulicach stolicy Nepalu, Katmandu, i innych miast doszło do licznych zgromadzeń, podczas których protestujący wyrażali gniew także z powodu panujących w kraju korupcji i sięgającego 10 proc. bezrobocia.
Policja w Katmandu użyła gumowych kul, gazu łzawiącego, armatek wodnych i pałek, gdy demonstranci przedarli się przez druty kolczaste i próbowali wtargnąć do strefy zamkniętej w pobliżu parlamentu.
Policja poinformowała, że w stolicy zginęło 17 osób, a dwie kolejne w dystrykcie Sunsari we wschodniej części kraju.
Premier Nepalu KP Sharma Oli oświadczył, że jest "głęboko zasmucony" ofiarami "tragicznego incydentu", i zapowiedział śledztwo w tej sprawie. W liście opublikowanym przez media przekazał, że "rząd nie był zwolennikiem blokowania mediów społecznościowych i zapewni warunki do ich używania". Dodał, że zostanie powołana komisja do zbadania protestów.
Agencja AFP zwraca uwagę, że blokada serwisów społecznościowym nie jest niczym nowym w Nepalu. W lipcu ub.r. rząd zawiesił dostęp do komunikatora Telegram, uzasadniając to wzrostem liczby oszustw internetowych.
Krzysztof Pawliszak (PAP)
krp/ akl/
Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.
Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.
Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".
"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."
Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.
W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.
Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.
Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.
Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.
W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.
Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.