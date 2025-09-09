Aktualny stan nauczania religii w polskich szkołach, katecheza parafialna oraz kwestie związane z przyszłością szeroko rozumianej edukacji religijnej i wychowania, były głównymi tematami spotkania Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 5 września 2025 roku, pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala.

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat po spotkaniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

5 września 2025

W dniu 5 czerwca 2025 roku, pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala, odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP. W czasie spotkania podjęto dyskusję nad aktualnym stanem nauczania religii w polskich szkołach oraz przypomniano zasady funkcjonowania katechezy w parafiach. Poruszono także tematy związane z przyszłością szeroko rozumianej edukacji religijnej i wychowania.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym i katechetycznym, Komisja wyraziła troskę, wdzięczność i życzliwość wobec wszystkich nauczycieli religii, katechetów oraz wychowawców. Podkreślono niezwykle oddane i pełne poświęcenia zaangażowanie w trud ciągłej pracy pedagogicznej zarówno w wymiarze życia społecznego jak i religijnego. Idea solidnego wychowania opartego o zasady chrześcijańskiego personalizmu może stać się okazją do wspólnego działania różnych grup i integrować wysiłek rodziny, szkoły i parafii.

W łączności z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z 14 marca 2025 roku, Komisja wspiera prace legislacyjne nad obywatelskim projektem ustawy o zmianach w systemie oświaty. Z uznaniem i wdzięcznością podkreślono zaangażowanie wielu środowisk, zwłaszcza osób świeckich, w zebranie ponad pięciuset tysięcy podpisów pod tym projektem. Jego celem jest między innymi przywrócenie, na mocy ustawy, takiego stanu prawnego, który umożliwi nauczanie religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, wliczanie oceny z lekcji religii do średniej, równe traktowanie nauczycieli oraz zagwarantuje udział dzieci i młodzieży w lekcji religii lub etyki.

W obliczu krzywdzącej redukcji godzin lekcji religii mocno akcentuje się potrzebę wzmocnienia katechezy parafialnej. Zachęca się duszpasterzy i katechetów, aby wszelkimi możliwymi sposobami jak najgorliwiej organizowali działania katechetyczne w parafii. Mają one gwarantować solidne przygotowanie do sakramentów, umacniać życie w wymiarze moralnym, duchowym i wspólnotowym. Do wykorzystania są funkcjonujące instrukcje, programy i pomoce dydaktyczne. Zwrócono także uwagę na potrzebę większej aktywności w zakresie katechezy osób dorosłych. Przygotowywane nowe dokumenty programowe do katechezy parafialnej będą ważną pomocą w dalszym jej rozwoju.

Ks. Tomasz Kopiczko

Sekretarz KWK KEP