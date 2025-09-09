Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Komunikat po spotkaniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
rss newsletter facebook twitter

Komunikat po spotkaniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Komunikat po spotkaniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP  
Roman Koszowski/Foto Gość

Aktualny stan nauczania religii w polskich szkołach, katecheza parafialna oraz kwestie związane z przyszłością szeroko rozumianej edukacji religijnej i wychowania, były głównymi tematami spotkania Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 5 września 2025 roku, pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala.

Reklama

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat po spotkaniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
5 września 2025

W dniu 5 czerwca 2025 roku, pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala, odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP. W czasie spotkania podjęto dyskusję nad aktualnym stanem nauczania religii w polskich szkołach oraz przypomniano zasady funkcjonowania katechezy w parafiach. Poruszono także tematy związane z przyszłością szeroko rozumianej edukacji religijnej i wychowania.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym i katechetycznym, Komisja wyraziła troskę, wdzięczność i życzliwość wobec wszystkich nauczycieli religii, katechetów oraz wychowawców. Podkreślono niezwykle oddane i pełne poświęcenia zaangażowanie w trud ciągłej pracy pedagogicznej zarówno w wymiarze życia społecznego jak i religijnego. Idea solidnego wychowania opartego o zasady chrześcijańskiego personalizmu może stać się okazją do wspólnego działania różnych grup i integrować wysiłek rodziny, szkoły i parafii.

W łączności z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z 14 marca 2025 roku, Komisja wspiera prace legislacyjne nad obywatelskim projektem ustawy o zmianach w systemie oświaty. Z uznaniem i wdzięcznością podkreślono zaangażowanie wielu środowisk, zwłaszcza osób świeckich, w zebranie ponad pięciuset tysięcy podpisów pod tym projektem. Jego celem jest między innymi przywrócenie, na mocy ustawy, takiego stanu prawnego, który umożliwi nauczanie religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, wliczanie oceny z lekcji religii do średniej, równe traktowanie nauczycieli oraz zagwarantuje udział dzieci i młodzieży w lekcji religii lub etyki.

W obliczu krzywdzącej redukcji godzin lekcji religii mocno akcentuje się potrzebę wzmocnienia katechezy parafialnej. Zachęca się duszpasterzy i katechetów, aby wszelkimi możliwymi sposobami jak najgorliwiej organizowali działania katechetyczne w parafii. Mają one gwarantować solidne przygotowanie do sakramentów, umacniać życie w wymiarze moralnym, duchowym i wspólnotowym. Do wykorzystania są funkcjonujące instrukcje, programy i pomoce dydaktyczne. Zwrócono także uwagę na potrzebę większej aktywności w zakresie katechezy osób dorosłych. Przygotowywane nowe dokumenty programowe do katechezy parafialnej będą ważną pomocą w dalszym jej rozwoju.

Ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz KWK KEP

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 09.09.2025 11:59

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Co przyniesie przyszłość?

Andrzej Macura

Co przyniesie przyszłość?

Rozum podpowiada, ale rzeczywistość potrafi zaskoczyć.

Lektury nieoczywiste

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lektury nieoczywiste

Algorytm. Kilka milionów zer i jedynek, troszczących się nie o prawdę, ale o to, by czytelnik dostał to, co będzie mu się podobało.

Gdy szukam Boga

Andrzej Macura

Gdy szukam Boga

Najpełniej Bóg objawił się przez Syna. Ale wiele mówi o Nim Jego dzieło.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

XII Zjazd Gnieźnieński. Jedność chrześcijan wzmacnia misję pokoju

XII Zjazd Gnieźnieński. Jedność chrześcijan wzmacnia misję pokoju

Uroczysta inauguracja wraz z przesłaniami papieża Leona XIV, ekumenicznego patriarchy Bartłomieja i łacińskiego patriarchy Jerozolimy kard. Pierbattisty Pizzaballi oraz głosem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, a następnie ekumeniczna modlitwa o pokój - złożyły się na pierwszy dzień XII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który od czwartku do niedzieli potrwa w Gnieźnie pod hasłem "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy".

Wysiedlone rodziny palestyńskie przebywają w obozie dla uchodźców w mieście Gaza, w pobliżu nadmorskiej drogi

Ofensywa w mieście Gaza jest wyrokiem śmierci dla miliona Palestyńczyków

Przesiedlenie? Niektórzy od 2023 roku przesiedlani byli już kilkanaście razy. Często i na te obszary spadają bomby.

Białoruś

Białoruś: Władze zwolniły 52 więźniów, wśród uwolnionych 14 cudzoziemców jest dwóch obywateli Polski

Nie ma jednak w tej grupie Andrzeja Poczobuta.

Dron

Do 9 grudnia ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski

Ograniczenia dotyczą strefy od poziomu ziemi do ok. 3 km w górę.

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Do szkół wprowadzony został kontrowersyjny program edukacji seksualnej.

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Do szkół wprowadzony został kontrowersyjny program edukacji seksualnej.

Szokujący raport ONZ: Ludzie w Sudanie torturowani i zabijani w „rzeźniach”

Szokujący raport ONZ: Ludzie w Sudanie torturowani i zabijani w „rzeźniach”

Brutalne zbrodnie popełniane przez SAF i RSF.

Żołnierze WOT łądują na ciężarówkę szczątki rosyjskiego drona

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Wniosek o takie spotkanie złożyła Polska.

USA: Etycy kwestionują nową technologię Elona Muska

USA: Etycy kwestionują nową technologię Elona Muska

To ma być „fundamentalna zmiana w tym, co znaczy być człowiekiem.”

Szef polskiego Sztabu Generalnego o wczorajszej nocnej akcji - kluczowym udziale F-35 i zaskakującej postawie Białorusi

Szef polskiego Sztabu Generalnego o wczorajszej nocnej akcji - kluczowym udziale F-35 i zaskakującej postawie Białorusi

"Ostatni rosyjski atak z użyciem setek dronów i rakiet uruchomił jeden z największych w historii testów polskiej obrony powietrznej."

Po zamachu

USA: Zamach na czołową postać amerykańskiej prawicy

Charlie Kirk zginął od kuli zamachowca.

Polska wśród najszybciej sekularyzujących się krajów świata

Polska wśród najszybciej sekularyzujących się krajów świata

Religia traci znaczenie. Zwłaszcza wśród młodzieży.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
22°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
18°C Sobota
noc
16°C Sobota
rano
wiecej »

Reklama

 